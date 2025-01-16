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Зеленский о гарантиях безопасности: Если Украина не в НАТО, то как финансировать и вооружать миллионную армию

Алена МазуренкоЧетверг, 16 января 2025, 12:07
Зеленский о гарантиях безопасности: Если Украина не в НАТО, то как финансировать и вооружать миллионную армию
Зеленський, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что одним из основных вопросов в переговорах с союзниками в контексте гарантий безопасности должен быть вопрос вооружения и финансирования миллионной армии Украины. Президент риторически спрашивает, что будет с армией Украины, если стране не гарантируют вступление в НАТО.

Источник: Зеленский в интервью польским СМИ

Прямая речь: "У меня простой вопрос, например, мы еще не в НАТО и пошла дипломатия. У меня вопрос, миллионная армия, которая есть в Украине, сейчас партнеры помогают, где мы найдем деньги и оружие потом, чтобы содержать миллионную армию?

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Это факт. Если у вас нет НАТО, ПВО, поддержки, общего флота, то вы должны рассчитывать на себя. Какая армия в Европе сегодня больше украинской - никакая. Это не о том, что это наше преимущество, это о том, что это очень-очень дорогостояще".

Детали: По словам президента, прежде всего для мира Украине необходимы гарантии безопасности, но для этого нужно исключить эскалацию. Он считает, что нужно учесть это, чтобы не дать РФ подготовиться к очередному нападению.

Зеленский считает, что для гарантии Украине надо НАТО, оружие и другая поддержка.

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Так, после встречи с премьером Польши 15 января он рассказывал, что одной из гарантий безопасности может быть развертывание миротворцев в Украине, но пока этот вопрос на стадии общего обсуждения с союзниками. Он также анонсировал, что обсудит миротворцев с премьером Великобритании Киром Стармером, который 16 января прибыл в Киев.

Президент также добавил, что Европа пока не способна воевать с Россией без украинской армии. По его словам, армия РФ больше всей армии ЕС: "Больше, больше оружия, больше людей и больше наглости... Без украинской армии шансов у армии ЕС сейчас нет, к сожалению".

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас в украинской армии 880 тысяч военных, которые защищают всю страну. В то же время украинским силам на территории страны противостоят 600 тысяч оккупантов.
  • Он также рассказал, что сейчас в Украине производят около 33-34% всего оружия, которое нужно стране в год. До полномасштабного вторжения этот показатель был меньше 10%.

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