Подорвали колею во время движения военного эшелона: СБУ заявила о задержании диверсантов

Служба безопасности Украины сообщает, что задержала двух жителей Ровенской области, которые работали на российские спецслужбы и подорвали колею во время движения военного эшелона.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно служба: "Служба безопасности нейтрализовала диверсионную группу российских спецслужб, которая действовала в Ровенской области. Злоумышленники подорвали самодельное взрывное устройство (СВУ) на железнодорожном пути во время движения грузового поезда Сил обороны".

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Детали: Сообщается, что силовики заблаговременно остановили эшелон на безопасном расстоянии от места происшествия и обеспечили охрану соответствующего участка железной дороги, чтобы избежать аварии и человеческих жертв.

После ремонта пути поезд продолжил движение.

Злоумышленников задержали "по горячим следам". Ими оказались двое местных жителей в возрасте 30 и 32 года. Их россияне завербовали через Telegram-каналы по поиску "быстрого заработка".

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фото сбу

"По инструкции оккупантов фигуранты собственноручно изготовили СВУ на основе пластида, который достали из заранее подготовленного тайника. Злоумышленники заложили взрывчатку под рельсы и дистанционно активировали ее с приближением военного эшелона", – сообщили в СБУ.

фото СБУ

Во время обыска у задержанных изъяли элементы СВП и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в интересах России.

Мужчинам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 113 УКУ (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

