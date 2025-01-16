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ОГП: Ексадміністратор сервісного центру МВС організував схему ухилення від мобілізації

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 січня 2025, 12:38
ОГП: Ексадміністратор сервісного центру МВС організував схему ухилення від мобілізації
фото прокуратури

Правоохоронці викрили дві схеми ухилення від мобілізації, які організували мешканці Хмельниччини та Дніпра.

Джерело: Офіс генпрокурораНацпол

Дослівно: "Обом повідомлено про підозру у зловживанні впливом та підбуренні до надання неправомірної вигоди службовій особі".

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Деталі: За даними слідства, у Дніпрі колишній адміністратор сервісного центру МВС підшукував військовозобов’язаних через довірених осіб і пропонував вирішити питання з оновленням облікових даних, оформленням фіктивного бронювання чи виключенням із військового обліку.

За свої "послуги", які він обіцяв здійснити через підроблені документи чи підкуп посадовців, він вимагав 5 тисяч доларів. Чоловіка затримали під час отримання грошей. Під час обшуків у нього вилучили бланки, засоби зв’язку та копії військово-облікових документів інших осіб.

 
фото НПУ

Інший підозрюваний – 38-річний житель Кам’янець-Подільського району, дізнавшись про бажання знайомого уникнути мобілізації, запропонував йому свої "послуги".

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Чоловік обіцяв вплинути на рішення службовців обласного ТЦК та СП і лікарів ВЛК, щоб забезпечити проходження медкомісії і залишити "клієнта" у тилових підрозділах ЗСУ, оминаючи зону бойових дій. За це він запросив 5 тисяч доларів США. Затримали ділка під час отримання частини суми в розмірі 4 тисяч доларів.

Наразі обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють причетність до злочину інших осіб, зазначають прокурори.

ухилянтиОфіс генпрокурора
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