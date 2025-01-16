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ОГП: Экс-администратор сервисного центра МВД организовал схему уклонения от мобилизации

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 января 2025, 12:38
ОГП: Экс-администратор сервисного центра МВД организовал схему уклонения от мобилизации
фото прокуратуры

Правоохранители разоблачили две схемы уклонения от мобилизации, которые организовали жители Хмельницкой области и Днепра.

Источник: Офис генпрокурораНацпол

Дословно: "Обоим сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу".

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Детали: По данным следствия, в Днепре бывший администратор сервисного центра МВД подыскивал военнообязанных через доверенных лиц и предлагал решить вопрос с обновлением учетных данных, оформлением фиктивного бронирования или исключением с воинского учета.

За свои "услуги", которые он обещал осуществить через поддельные документы или подкуп должностных лиц, он требовал 5 тысяч долларов. Мужчину задержали во время получения денег. Во время обысков у него изъяли бланки, средства связи и копии военно-учетных документов других лиц.

 
фото нпу

Другой подозреваемый - 38-летний житель Каменец-Подольского района, узнав о желании знакомого избежать мобилизации, предложил ему свои "услуги".

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Мужчина обещал повлиять на решение служащих областного ТЦК и СП и врачей ВВК, чтобы обеспечить прохождение медкомиссии и оставить "клиента" в тыловых подразделениях ВСУ, минуя зону боевых действий. За это он запросил 5 тысяч долларов США. Задержали дельца во время получения части суммы в размере 4 тысяч долларов.

Сейчас обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители проверяют причастность к преступлению других лиц, отмечают прокуроры.

уклонистыОфис генпрокурора
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