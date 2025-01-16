В Україні утримається досить тепла погода, на дорогах ожеледиця

Невеликий дощ і мокрий сніг очікуються в п'ятницю, 17 січня, у більшості регіонів України, крім заходу і південного заходу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця; у більшості західних областей вночі та вранці місцями туман.

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Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла. Вночі на Закарпатті та в Карпатах 2-7° морозу, вдень на Прикарпатті, Одещині та в Криму 2-7° тепла.

У Києві в п'ятницю невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2 тепла.

18 січня в західних областях України без опадів. Вночі, крім західних областей, місцями невеликий мокрий сніг та дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман.

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На дорогах західних і північних областей місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, вдень у південній частині та західних областях 1-6° тепла.

У столиці в суботу вдень вдень без опадів, вночі місцями невеликий мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.