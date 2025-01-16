В Украине удержится довольно теплая погода, на дорогах гололедица

Небольшой дождь и мокрый снег ожидаются в пятницу 17 января в большинстве регионов Украины, кроме запада и юго-запада.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица; в большинстве западных областей ночью и утром местами туман.

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Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла. Ночью в Закарпатье и Карпатах 2-7° мороза, днем в Прикарпатье, Одесской области и в Крыму 2-7° тепла.

В Киеве в пятницу небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0-2 тепла.

18 января в западных областях Украины без осадков. Ночью кроме западных областей, местами небольшой мокрый снег и дождь. В западных областях ночью и утром местами туман.

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На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, днем в южной части и западных областях 1-6° тепла.

В столице в субботу днем без осадков, ночью местами небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.