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Депутат-колаборант, який закликав українців здаватися РФ, отримав 15 років тюрми

Альона Мазуренко Четвер, 16 січня 2025, 14:45
Депутат-колаборант, який закликав українців здаватися РФ, отримав 15 років тюрми
Олександр Курпіль, фото: Суспільне Суми

Депутат-зрадник Охтирської районної ради від партії "Наш край" Олександр Курпіля, який допомагав окупантам і закликав українців здаватися росіянам отримав 15 років тюрми.

Джерело: СБУ

Дослівно: "За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення отримав депутат-зрадник Охтирської районної ради Сумської області від забороненої політпартії "Наш край".

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За матеріалами справи, після захоплення міста Тростянець на Сумщині він підтримав рашистів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Для цього зрадник закликав місцевих жителів не чинити спротив загарбникам та сприяти у наступі ворога на обласний центр".

Деталі: У відомстві даних чиновника не вказують, проте йдеться про депутата Охтирської районної ради від партії "Наш край" Олександра Курпіля.

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В СБУ повідомляють, що Курпіль допомагав командуванню окупаційних угруповань РФ зорієнтуватися на місцевості та коригував ворожі карти для планування бойових операцій.

Крім цього він забезпечував окупантів продуктами харчування та особисто сприяв у відновленні енергопостачання до будівель, в яких "розквартирувалися" загарбники.

Утім, під час звільнення Тростянця зрадник "заліг на дно" на території громади і сподівався уникнути суду.

Силовики встановили його місцезнаходження і затримали.

За матеріалами СБУ суд визнав депутата винним за двома статтями ККУ:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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