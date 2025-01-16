Депутат-коллаборационист, призывавший украинцев сдаваться РФ, получил 15 лет тюрьмы
Депутат-предатель Ахтырского районного совета от партии "Наш край" Александр Курпиля, который помогал оккупантам и призывал украинцев сдаваться россиянам получил 15 лет тюрьмы.
Источник: СБУ
Дословно: "По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения получил депутат-предатель Ахтырского районного совета Сумской области от запрещенной политпартии „Наш край".
По материалам дела, после захвата города Тростянец на Сумщине он поддержал рашистов и предложил им свою помощь в войне против Украины.
Для этого предатель призвал местных жителей не сопротивляться захватчикам и способствовать в наступлении врага на областной центр".
Детали: В ведомстве данных чиновника не указывают, однако речь идет о депутате Ахтырского районного совета от партии "Наш край" Александре Курпиле.
В СБУ сообщают, что Курпиль помогал командованию оккупационных группировок РФ сориентироваться на местности и корректировал вражеские карты для планирования боевых операций.
Кроме этого он обеспечивал оккупантов продуктами питания и лично способствовал в восстановлении энергоснабжения к зданиям, в которых "расквартировались" захватчики.
Впрочем, во время освобождения Тростянца предатель "залег на дно" на территории громады и надеялся избежать суда.
Силовики установили его местонахождение и задержали.
По материалам СБУ суд признал депутата виновным по двум статьям УКУ:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Злоумышленник получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.