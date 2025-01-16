Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Депутат-коллаборационист, призывавший украинцев сдаваться РФ, получил 15 лет тюрьмы

Алена МазуренкоЧетверг, 16 января 2025, 14:45
Депутат-коллаборационист, призывавший украинцев сдаваться РФ, получил 15 лет тюрьмы
Александр Курпиль. фото: "Суспільне" Сумы

Депутат-предатель Ахтырского районного совета от партии "Наш край" Александр Курпиля, который помогал оккупантам и призывал украинцев сдаваться россиянам получил 15 лет тюрьмы.

Источник: СБУ

Дословно: "По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения получил депутат-предатель Ахтырского районного совета Сумской области от запрещенной политпартии „Наш край".

Реклама:

По материалам дела, после захвата города Тростянец на Сумщине он поддержал рашистов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Для этого предатель призвал местных жителей не сопротивляться захватчикам и способствовать в наступлении врага на областной центр".

Детали: В ведомстве данных чиновника не указывают, однако речь идет о депутате Ахтырского районного совета от партии "Наш край" Александре Курпиле.

РЕКЛАМА:

В СБУ сообщают, что Курпиль помогал командованию оккупационных группировок РФ сориентироваться на местности и корректировал вражеские карты для планирования боевых операций.

Кроме этого он обеспечивал оккупантов продуктами питания и лично способствовал в восстановлении энергоснабжения к зданиям, в которых "расквартировались" захватчики.

Впрочем, во время освобождения Тростянца предатель "залег на дно" на территории громады и надеялся избежать суда.

Силовики установили его местонахождение и задержали.

По материалам СБУ суд признал депутата виновным по двум статьям УКУ:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленник получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

коллаборантыСумыоккупациясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп потребует снижения цен на нефть, чтобы завершить войну в Украине
Сырский: На войне всегда не хватает людей и оружия. Воюем тем, что имеем
Чтобы выехать за границу, мужчина купил трех "детей" за 6 тысяч евро – ГПСУ
Фильм о войне в Украине попал в число номинантов на Оскар 2025
Минобороны начинает бета-тестирование электронного направления на ВВК
Нацбанк повысил учетную ставку до 14,5% для сдерживания инфляции
Все новости...
коллаборанты
В Харькове задержан ученый, который помогал россиянам совершенствовать "Шахеды"
СБУ задержала блогера и военную, которые сливали врагу данные о ВСУ
Суд конфисковал у Повалий BMW, 7 земельных участков, квартиру и ее права на 9 песен
Последние новости
19:26
Акции разработчика игр EA обвалились после публикации годового прогноза
19:20
Армия РФ атаковала два района на Днепропетровщине: есть разрушения
19:16
"Охматдет" обвинили в схеме вокруг тендера на проект восстановления: в наблюдательном совете возражают
19:12
Трамп: Хочу встретиться с Путиным и закончить войну
19:00
Генсек НАТО: Путин не имеет права вето на чье-то членство в Альянсе
18:56
Расходы пользователей на мобильные ИИ-приложения в 2024 выросли втрое и превысили $1 млрд
18:53
Действительно ли студенты и преподаватели без отсрочки каникулах: реакция Минобороны
18:50
"Новая экономика: криптовалюты, CBD и OnlyFans": все подробности о мероприятии Mezha.Media и ЭП
18:48
фотоГлавному сервисному центру МВД назначили новое руководство
18:40
Трамп потребует снижения цен на нефть, чтобы завершить войну в Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: