Депутат-коллаборационист, призывавший украинцев сдаваться РФ, получил 15 лет тюрьмы

Депутат-предатель Ахтырского районного совета от партии "Наш край" Александр Курпиля, который помогал оккупантам и призывал украинцев сдаваться россиянам получил 15 лет тюрьмы.

Источник: СБУ

Дословно: "По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения получил депутат-предатель Ахтырского районного совета Сумской области от запрещенной политпартии „Наш край".

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По материалам дела, после захвата города Тростянец на Сумщине он поддержал рашистов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Для этого предатель призвал местных жителей не сопротивляться захватчикам и способствовать в наступлении врага на областной центр".

Детали: В ведомстве данных чиновника не указывают, однако речь идет о депутате Ахтырского районного совета от партии "Наш край" Александре Курпиле.

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В СБУ сообщают, что Курпиль помогал командованию оккупационных группировок РФ сориентироваться на местности и корректировал вражеские карты для планирования боевых операций.

Кроме этого он обеспечивал оккупантов продуктами питания и лично способствовал в восстановлении энергоснабжения к зданиям, в которых "расквартировались" захватчики.

Впрочем, во время освобождения Тростянца предатель "залег на дно" на территории громады и надеялся избежать суда.

Силовики установили его местонахождение и задержали.

По материалам СБУ суд признал депутата виновным по двум статьям УКУ:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленник получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.