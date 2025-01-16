Уряд Ізраїлю: ХАМАС відмовився від умов припинення вогню у Секторі Гази

Палестинський ісламський рух ХАМАС відмовився підтримувати низку угод про припинення вогню у Секторі Гази та зриває процес звільнення заручників.

Джерело: видання Times of Israel із посиланням на заяву офісу прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу

Дослівно: "ХАМАС відмовляється від частини угоди, досягнутої з посередниками та Ізраїлем, намагаючись домогтися поступок в останню хвилину, що перешкоджає досягненню угоди. Кабінет міністрів Ізраїлю не збиратиметься доти, доки посередники не повідомлять Ізраїль про те, що ХАМАС прийняв всі елементи угоди".

Реклама:

Деталі: Як повідомили у Нетаньягу, представники ХАМАСу відмовились приймати припинення вогню і відступають від деталей цієї угоди. У свою чергу Офіс ізраїльського прем'єра також відмовився підтримати угоду.

Передісторія: