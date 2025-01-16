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Правительство Израиля: ХАМАС отказался от условий прекращения огня в Секторе Газа

Украинская правдаЧетверг, 16 января 2025, 15:45
Правительство Израиля: ХАМАС отказался от условий прекращения огня в Секторе Газа
Фото: Getty Images

Палестинское исламское движение ХАМАС отказалось поддерживать ряд соглашений о прекращении огня в Секторе Газа и срывает процесс освобождения заложников.

Источник: издание Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьера Израиля Беньямина Нетаньяху

Дословно: "ХАМАС отказывается от части соглашения, достигнутого с посредниками и Израилем, пытаясь добиться уступок в последнюю минуту, что препятствует достижению соглашения. Кабинет министров Израиля не будет собираться до тех пор, пока посредники не уведомят Израиль о том, что ХАМАС принял все элементы соглашения".

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Детали: Как сообщили у Нетаньяху, представители ХАМАСа отказались принимать прекращение огня и отступают от деталей этого соглашения. В свою очередь Офис израильского премьера также отказался поддержать соглашение.

Предыстория:

  • 15 января президент США Джо Байден подтвердил, что между террористами ХАМАС и Израилем было достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

ХАМАССектор ГазаИзраиль
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