Правительство Израиля: ХАМАС отказался от условий прекращения огня в Секторе Газа

Палестинское исламское движение ХАМАС отказалось поддерживать ряд соглашений о прекращении огня в Секторе Газа и срывает процесс освобождения заложников.

Источник: издание Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьера Израиля Беньямина Нетаньяху

Дословно: "ХАМАС отказывается от части соглашения, достигнутого с посредниками и Израилем, пытаясь добиться уступок в последнюю минуту, что препятствует достижению соглашения. Кабинет министров Израиля не будет собираться до тех пор, пока посредники не уведомят Израиль о том, что ХАМАС принял все элементы соглашения".

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Детали: Как сообщили у Нетаньяху, представители ХАМАСа отказались принимать прекращение огня и отступают от деталей этого соглашения. В свою очередь Офис израильского премьера также отказался поддержать соглашение.

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