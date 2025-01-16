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Повітряні сили створили спецкомісію щодо перевірки переведень авіафахівців у піхоту

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 січня 2025, 15:54
Повітряні сили створили спецкомісію щодо перевірки переведень авіафахівців у піхоту
фото - 831 брагада тактичної авіації

В Повітряних  силах створили спеціальну комісію, яка вивчає стан справ стосовно переведення військовослужбовців ПС ЗСУ в інші роди та види Збройних сил України.

Джерело: заява командування Повітряних сил у соцмережах

Деталі: Зазначається, що комісія працює з метою недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей, що може суттєво вплинути на боєздатність підрозділів Повітряних сил.

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Передусім це стосується, тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп, а також військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння, наголошують у командуванні.

Запевняється, що було прийнято відповідні рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види ЗСУ. Наразі комісія Повітряних сил перевіряє, чи мають місце порушення. Якщо такі випадки, будуть встановлені, їх виправлятимуть, запевняють повітряники.

В органах військового управління працюють гарячі лінії (call-центри), а також електронна пошта, куди можна звертатись для зворотнього зв’язку:

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в командуванні Повітряних сил – тел. 0800500410-2-5, пошта: callcenter.ps@ps.mil.gov.ua

в повітряних командуваннях:

"Центр" - тел: 095 768 6398, пошта: pvk_c@ps.gov.ua

"Південь" - тел: 050 934 8119 пошта: pivden.air@ukr.net

"Захід" - тел: 0 322 355 589, пошта: vppp1mpz@gmail.com

"Схід" - тел: 0800500410-2-4, пошта: szg_a2533@ps.mil.gov.ua

Дослівно: "Повітряні сили виконують завдання із захисту повітряного простору, здійснюють авіаційне та зенітне ракетне прикриття важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, військ, завдають по ворожих позиціях болючих ударів з повітря. Повітряні сили — це колективна зброя, успішне застосування якої залежить від комплексної роботи усіх складових — в тому числі частин забезпечення.

Військовослужбовці Повітряних сил уже не перший рік посилюють бригади інших родів та видів Збройних сил України на найгарячіших напрямках фронту, пліч-о-пліч із побратимами беруть участь у запеклих боях, у межах своїх можливостей нищать противника усім доступним озброєнням, як у штатних підрозділах Повітряних сил, так і в складі інших підрозділів Сил оборони України".

Передісторія:

  • Джерела УП повідомили, що з Повітряних сил Збройних сил України у 2024 та на початку 2025 років масово переводять військових до Сухопутних військ для поповнення бойових бригад. Останнє розпорядження головнокомандувача Олександра Сирського щодо переведення особового складу надійшло до військових частин ПС 11 січня. Згідно з цим наказом, за словами співрозмовника УП, у Сухопутні війська мали перевести понад 5 тисяч військових.
  • Генеральний штаб ЗСУ офіційно заявив, що "гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується".
  • При цьому у Генштабі зазначили, що ситуація на фронті залишається складною, на багатьох напрямках не вистачає піхотинців. Тож рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок особового складу з інших підрозділів та родів військ є вимушеним кроком командування для зміцнення оборони України.
  • Після цього президент Володимир Зеленський доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ  Анатолію Кривоножку не зменшувати склад повітряників і пояснити суспільству ситуацію щодо їх переведень у Сухопутні війська.

Повітряні сили ЗСУЗбройні силивійна
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