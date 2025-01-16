Повітряні сили створили спецкомісію щодо перевірки переведень авіафахівців у піхоту

В Повітряних силах створили спеціальну комісію, яка вивчає стан справ стосовно переведення військовослужбовців ПС ЗСУ в інші роди та види Збройних сил України.

Джерело: заява командування Повітряних сил у соцмережах

Деталі: Зазначається, що комісія працює з метою недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей, що може суттєво вплинути на боєздатність підрозділів Повітряних сил.

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Передусім це стосується, тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп, а також військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння, наголошують у командуванні.

Запевняється, що було прийнято відповідні рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види ЗСУ. Наразі комісія Повітряних сил перевіряє, чи мають місце порушення. Якщо такі випадки, будуть встановлені, їх виправлятимуть, запевняють повітряники.

В органах військового управління працюють гарячі лінії (call-центри), а також електронна пошта, куди можна звертатись для зворотнього зв’язку:

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в командуванні Повітряних сил – тел. 0800500410-2-5, пошта: callcenter.ps@ps.mil.gov.ua

в повітряних командуваннях:

"Центр" - тел: 095 768 6398, пошта: pvk_c@ps.gov.ua

"Південь" - тел: 050 934 8119 пошта: pivden.air@ukr.net

"Захід" - тел: 0 322 355 589, пошта: vppp1mpz@gmail.com

"Схід" - тел: 0800500410-2-4, пошта: szg_a2533@ps.mil.gov.ua

Дослівно: "Повітряні сили виконують завдання із захисту повітряного простору, здійснюють авіаційне та зенітне ракетне прикриття важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, військ, завдають по ворожих позиціях болючих ударів з повітря. Повітряні сили — це колективна зброя, успішне застосування якої залежить від комплексної роботи усіх складових — в тому числі частин забезпечення.

Військовослужбовці Повітряних сил уже не перший рік посилюють бригади інших родів та видів Збройних сил України на найгарячіших напрямках фронту, пліч-о-пліч із побратимами беруть участь у запеклих боях, у межах своїх можливостей нищать противника усім доступним озброєнням, як у штатних підрозділах Повітряних сил, так і в складі інших підрозділів Сил оборони України".

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