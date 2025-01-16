Воздушные силы создали спецкомиссию по проверке переводов авиаспециалистов в пехоту
В Воздушных силах создали специальную комиссию, которая изучает состояние дел по переводу военнослужащих ВС ВСУ в другие рода и виды Вооруженных сил Украины.
Источник: заявление командования Воздушных сил в соцсетях
Детали: Отмечается, что комиссия работает с целью недопущения перевода военнослужащих дефицитных специальностей, что может существенно повлиять на боеспособность подразделений Воздушных сил.
Прежде всего это касается, тех, кто эксплуатирует и обслуживает технологическую авиационную технику, технику зенитных ракетных, радиотехнических войск, специалистов РЭБ и других специальностей, укомплектованных мобильных огневых групп, а также военнослужащих, которые проходили обучение за рубежом на западных образцах вооружения, отмечают в командовании.
Уверяется, что были приняты соответствующие решения по недопущению перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие рода и виды ВСУ. Сейчас комиссия Воздушных сил проверяет, имеют ли место нарушения. Если такие случаи будут установлены, их будут исправлять, уверяют воздушники.
В органах военного управления работают горячие линии (call-центры), а также электронная почта, куда можно обращаться для обратной связи:
в командовании Воздушных сил - тел. 0800500410-2-5, почта: callcenter.ps@ps.mil.gov.ua
в воздушных командованиях:
"Центр" - тел: 095 768 6398, почта: pvk_c@ps.gov.ua
"Південь" - тел: 050 934 8119 почта: pivden.air@ukr.net
"Захід" - тел: 0 322 355 589, почта: vppp1mpz@gmail.com
"Схід" - тел: 0800500410-2-4, почта: szg_a2533@ps.mil.gov.ua
Дословно: "Воздушные силы выполняют задачи по защите воздушного пространства, осуществляют авиационное и зенитное ракетное прикрытие важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, войск, наносят по вражеским позициям болезненные удары с воздуха. Воздушные силы - это коллективное оружие, успешное применение которого зависит от комплексной работы всех составляющих - в том числе частей обеспечения.
Военнослужащие Воздушных сил уже не первый год усиливают бригады других родов и видов Вооруженных сил Украины на самых горячих направлениях фронта, бок о бок с побратимами принимают участие в ожесточенных боях, в пределах своих возможностей уничтожают противника всем доступным вооружением, как в штатных подразделениях Воздушных сил, так и в составе других подразделений Сил обороны Украины".
Предыстория:
- Источники УП сообщили, что из Воздушных сил Вооруженных сил Украины в 2024 и в начале 2025 годов массово переводят военных в Сухопутные войска для пополнения боевых бригад. Последнее распоряжение главнокомандующего Александра Сырского о переводе личного состава поступило в воинские части ВС 11 января. Согласно этому приказу, по словам собеседника УП, в Сухопутные войска должны были перевести более 5 тысяч военных.
- Генеральный штаб ВСУ официально заявил, что "остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется".
- При этом в Генштабе отметили, что ситуация на фронте остается сложной, на многих направлениях не хватает пехотинцев. Поэтому решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет личного состава из других подразделений и родов войск является вынужденным шагом командования для укрепления обороны Украины.
- После этого президент Владимир Зеленский поручил командующему Воздушных сил ВСУ Анатолию Кривоножко не уменьшать состав воздушников и объяснить обществу ситуацию относительно их переводов в Сухопутные войска.