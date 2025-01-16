Воздушные силы создали спецкомиссию по проверке переводов авиаспециалистов в пехоту

В Воздушных силах создали специальную комиссию, которая изучает состояние дел по переводу военнослужащих ВС ВСУ в другие рода и виды Вооруженных сил Украины.

Источник: заявление командования Воздушных сил в соцсетях

Детали: Отмечается, что комиссия работает с целью недопущения перевода военнослужащих дефицитных специальностей, что может существенно повлиять на боеспособность подразделений Воздушных сил.

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Прежде всего это касается, тех, кто эксплуатирует и обслуживает технологическую авиационную технику, технику зенитных ракетных, радиотехнических войск, специалистов РЭБ и других специальностей, укомплектованных мобильных огневых групп, а также военнослужащих, которые проходили обучение за рубежом на западных образцах вооружения, отмечают в командовании.

Уверяется, что были приняты соответствующие решения по недопущению перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие рода и виды ВСУ. Сейчас комиссия Воздушных сил проверяет, имеют ли место нарушения. Если такие случаи будут установлены, их будут исправлять, уверяют воздушники.

В органах военного управления работают горячие линии (call-центры), а также электронная почта, куда можно обращаться для обратной связи:

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в командовании Воздушных сил - тел. 0800500410-2-5, почта: callcenter.ps@ps.mil.gov.ua

в воздушных командованиях:

"Центр" - тел: 095 768 6398, почта: pvk_c@ps.gov.ua

"Південь" - тел: 050 934 8119 почта: pivden.air@ukr.net

"Захід" - тел: 0 322 355 589, почта: vppp1mpz@gmail.com

"Схід" - тел: 0800500410-2-4, почта: szg_a2533@ps.mil.gov.ua

Дословно: "Воздушные силы выполняют задачи по защите воздушного пространства, осуществляют авиационное и зенитное ракетное прикрытие важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, войск, наносят по вражеским позициям болезненные удары с воздуха. Воздушные силы - это коллективное оружие, успешное применение которого зависит от комплексной работы всех составляющих - в том числе частей обеспечения.

Военнослужащие Воздушных сил уже не первый год усиливают бригады других родов и видов Вооруженных сил Украины на самых горячих направлениях фронта, бок о бок с побратимами принимают участие в ожесточенных боях, в пределах своих возможностей уничтожают противника всем доступным вооружением, как в штатных подразделениях Воздушных сил, так и в составе других подразделений Сил обороны Украины".

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