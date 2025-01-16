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Дрони як інструмент убивства у цивільних руках - голова Нацполіції про майбутні виклики

Станіслав ПогоріловЧетвер, 16 січня 2025, 17:04
Дрони як інструмент убивства у цивільних руках - голова Нацполіції про майбутні виклики
Фото: Getty Images

Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що правоохоронці працюють над питання законодавчого врегулювання щодо контролю всіх польотів БпЛА в Україні, оскільки безпілотники можуть використовувати для вбивств без фізичного втручання.

Джерело: Іван Вигівський в інтерв’ю "Українським новинам", Нацполіція

Пряма мова Вигівського: "Технології суттєво просунулися і якщо ще недавно для вбивства потрібна була фізична присутність, то тепер можуть використовувати й дрони. Ми одні з тих, хто працює над питанням контролю всіх польотів БпЛА, законодавчого врегулювання цього питання".

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Деталі: Він зазначив, що минулого року в Україні було скоєно 1050 вбивств, не розкрили з них лише 9. Також було скоєно 306 розбоїв, 95% з яких розкрили та 98% грабежів.

За словами Вигівського, грабежів, розбійних нападів та хуліганств минулого року стало набагато менше, ніж у попередні роки.

"Це титанічна робота великої кількості поліцейських, тих, хто працює у патрулях та тих, кого ми не помічаємо на вулиці, які працюють оперативниками та щодня по "гарячим слідам" розкривають злочини", - сказав очільник Нацполіції.

безпілотникиполіціяУкраїна
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