Дроны как инструмент убийства в гражданских руках - глава Нацполиции о будущих вызовах

Глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что правоохранители работают над вопросом законодательного урегулирования по контролю всех полетов БпЛА в Украине, поскольку беспилотники могут использовать для убийств без физического вмешательства.

Источник: Иван Выговский в интервью "Украинским новостям", Нацполиция

Прямая речь Выговского: "Технологии существенно продвинулись и если еще недавно для убийства нужно было физическое присутствие, то теперь могут использовать и дроны. Мы одни из тех, кто работает над вопросом контроля всех полетов БпЛА, законодательного урегулирования этого вопроса".

Реклама:

Детали: Он отметил, что в прошлом году в Украине было совершено 1050 убийств, не раскрыли из них только 9. Также было совершено 306 разбоев, 95% из которых раскрыли и 98% грабежей.

По словам Выговского, грабежей, разбойных нападений и хулиганств в прошлом году стало намного меньше, чем в предыдущие годы.

"Это титаническая работа большого количества полицейских, тех, кто работает в патрулях и тех, кого мы не замечаем на улице, которые работают оперативниками и ежедневно по "горячим следам" раскрывают преступления", - сказал глава Нацполиции.