Прем’єрка Данії заявила, що Трамп не відмовився від своїх погроз щодо Гренландії
На терміново скликаному засіданні в умовах "суворої конфіденційності" прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у четвер поінформувала парламент про те, про що вона говорила з майбутнім президентом США Дональдом Трампом під час 45-хвилинної розмови, яка відбулася 15 січня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DR.
Деталі: Повідомляється, що під час розмови Трамп не відмовився від своїх погроз ввести високі тарифи, якщо Данія не відмовиться від Гренландії.
Трамп не відкликав погрози каральних тарифів, заявила прем'єр-міністерка на короткій пресконференції після зустрічі. "З американської сторони прозвучала думка, що, на жаль, може виникнути ситуація, коли ми будемо менше працювати разом з американцями в економічній сфері", – сказала Фредеріксен.
"Ми не хочемо мати жодних конфліктів з американцями в торговельній сфері. Але, звичайно, ми перебуваємо в процесі (підготовки – ред.) разом з компаніями, бізнес-організаціями та нашими європейськими колегами", – додала вона.
Уряд продовжить діалог щодо всієї ситуації навколо Гренландії з адміністрацією Трампа, коли Трамп офіційно займе Білий дім у понеділок, зазначила прем'єрка.
Хоча Фредеріксен сказала, що мало що може розповісти про розмову, за її словами, Трамп сказав, що Данія – велика країна.
Прем'єр-міністерка не відповіла, чи пом'якшила розмова з Трампом кризу, яка, треба сказати, існує між Сполученими Штатами і Данією. Але вона підкреслила, що "ми перебуваємо в серйозній ситуації".
"Ми робимо все можливе, щоб впоратися з цим якомога мудріше і краще", – додала Фредеріксен.
Передісторія:
- Трамп, який вступить на посаду 20 січня, минулого тижня повернувся до ідеї придбання стратегічно важливого і багатого на корисні копалини арктичного острова.
- Цю ідею він висунув ще під час свого першого терміну, і назвав контроль США над островом, напівавтономною територією Данії, "абсолютною необхідністю".
- Раніше обраний президент США також не виключав потенційного використання військових або економічних засобів для отримання контролю над Гренландією, хоча його віцепрезидент Джей Ді Венс відкинув таку можливість.
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