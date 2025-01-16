Прем’єрка Данії заявила, що Трамп не відмовився від своїх погроз щодо Гренландії

На терміново скликаному засіданні в умовах "суворої конфіденційності" прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у четвер поінформувала парламент про те, про що вона говорила з майбутнім президентом США Дональдом Трампом під час 45-хвилинної розмови, яка відбулася 15 січня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DR.

Деталі: Повідомляється, що під час розмови Трамп не відмовився від своїх погроз ввести високі тарифи, якщо Данія не відмовиться від Гренландії.

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Трамп не відкликав погрози каральних тарифів, заявила прем'єр-міністерка на короткій пресконференції після зустрічі. "З американської сторони прозвучала думка, що, на жаль, може виникнути ситуація, коли ми будемо менше працювати разом з американцями в економічній сфері", – сказала Фредеріксен.

"Ми не хочемо мати жодних конфліктів з американцями в торговельній сфері. Але, звичайно, ми перебуваємо в процесі (підготовки – ред.) разом з компаніями, бізнес-організаціями та нашими європейськими колегами", – додала вона.

Уряд продовжить діалог щодо всієї ситуації навколо Гренландії з адміністрацією Трампа, коли Трамп офіційно займе Білий дім у понеділок, зазначила прем'єрка.

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Хоча Фредеріксен сказала, що мало що може розповісти про розмову, за її словами, Трамп сказав, що Данія – велика країна.

Прем'єр-міністерка не відповіла, чи пом'якшила розмова з Трампом кризу, яка, треба сказати, існує між Сполученими Штатами і Данією. Але вона підкреслила, що "ми перебуваємо в серйозній ситуації".

"Ми робимо все можливе, щоб впоратися з цим якомога мудріше і краще", – додала Фредеріксен.

Передісторія:

Трамп, який вступить на посаду 20 січня, минулого тижня повернувся до ідеї придбання стратегічно важливого і багатого на корисні копалини арктичного острова.

Цю ідею він висунув ще під час свого першого терміну, і назвав контроль США над островом, напівавтономною територією Данії, "абсолютною необхідністю".

Раніше обраний президент США також не виключав потенційного використання військових або економічних засобів для отримання контролю над Гренландією, хоча його віцепрезидент Джей Ді Венс відкинув таку можливість.

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