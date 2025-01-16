Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Дании заявила, что Трамп не отказался от своих угроз по Гренландии

Иванна Костина, Станислав ПогориловЧетверг, 16 января 2025, 17:35
Премьер Дании заявила, что Трамп не отказался от своих угроз по Гренландии
Метте Фредериксен, фото: Getty Images

На срочно созванном заседании в условиях "строгой конфиденциальности" премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг проинформировала парламент о том, о чем она говорила с будущим президентом США Дональдом Трампом во время 45-минутного разговора, который состоялся 15 января.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Детали: Сообщается, что во время разговора Трамп не отказался от своих угроз ввести высокие тарифы, если Дания не откажется от Гренландии.

Реклама:

Трамп не отозвал угрозы карательных тарифов, заявила премьер-министр на короткой пресс-конференции после встречи. "С американской стороны прозвучала мысль, что, к сожалению, может возникнуть ситуация, когда мы будем меньше работать вместе с американцами в экономической сфере", – сказала Фредериксен.

"Мы не хотим иметь никаких конфликтов с американцами в торговой сфере. Но, конечно, мы находимся в процессе (подготовки. – Ред.) вместе с компаниями, бизнес-организациями и нашими европейскими коллегами", – добавила она.

Правительство продолжит диалог по всей ситуации вокруг Гренландии с администрацией Трампа, когда Трамп официально займет Белый дом в понедельник, отметила премьер.

РЕКЛАМА:

Хотя Фредериксен сказала, что мало что может рассказать о разговоре, по ее словам, Трамп сказал, что Дания – большая страна.

Премьер-министр не ответила, смягчил ли разговор с Трампом кризис, который, надо сказать, существует между Соединенными Штатами и Данией. Но она подчеркнула, что "мы находимся в серьезной ситуации".

"Мы делаем все возможное, чтобы справиться с этим как можно мудрее и лучше", – добавила Фредериксен.

Предыстория:

  • Трамп, который вступит в должность 20 января, на прошлой неделе вернулся к идее приобретения стратегически важного и богатого полезными ископаемыми арктического острова.
  • Эту идею он выдвинул еще во время своего первого срока, и назвал контроль США над островом, полуавтономной территорией Дании, "абсолютной необходимостью".
  • Ранее избранный президент США также не исключал потенциального использования военных или экономических средств для получения контроля над Гренландией, хотя его вице-президент Джей Ди Вэнс отверг такую возможность.

Читайте такжеНепристойное предложение Трампа, или Почему Дания должна сохранить контроль над Гренландией

ДанияТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генерала Галушкина повторно взяли под стражу: на этот раз без права на залог
Задержание генералов: оборонный комитет Рады напомнил о существовании боевого иммунитета в Украине
фотоВ Словакии начались массовые протесты против правительства Фицо
Суд арестовал мэра Ирпеня
Шмыгаль анонсировал построение 900 МВт мощностей генерации на 2025 год
Закупки оружия превратились в "Амазон": Умеров отказался продлить контракт с главой АОЗ
Все новости...
Дания
Премьер Дании поговорила с Трампом о Гренландии
СМИ: Дания направила команде Трампа частные сообщения о Гренландии
Премьер Гренландии: Мы не хотим быть ни с Данией, ни с США
Последние новости
03:14
США рассматривают возможность покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов
02:37
Ткаченко: Киевская городская военная администрация заменит руководителей районных госадминистраций
01:57
Безрукова заявила, что остается действующим руководителем АОЗ несмотря на решение Минобороны
00:58
Politico: США останавливают помощь Украине на 90 дней
00:22
NAVI вышли в полуфинал престижного турнира по Counter-Strike 2 в Дании
23:59
Ницца объявила ограничения на круизные лайнеры
23:50
Украинский фильм "Фарфоровая война" – среди номинантов на "Оскар". Рассказываем, о чём он
23:49
В ОП заявили, что будут продлевать срок прохождения повторного ВВК для "ограниченно годных"
23:31
Кандидата в президенты Польши обвинили во лжи об использовании служебного жилья
23:16
В США официально переименовали Мексиканский залив в Американский
Все новости...
Реклама:
Реклама: