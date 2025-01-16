Премьер Дании заявила, что Трамп не отказался от своих угроз по Гренландии
На срочно созванном заседании в условиях "строгой конфиденциальности" премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг проинформировала парламент о том, о чем она говорила с будущим президентом США Дональдом Трампом во время 45-минутного разговора, который состоялся 15 января.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DR.
Детали: Сообщается, что во время разговора Трамп не отказался от своих угроз ввести высокие тарифы, если Дания не откажется от Гренландии.
Трамп не отозвал угрозы карательных тарифов, заявила премьер-министр на короткой пресс-конференции после встречи. "С американской стороны прозвучала мысль, что, к сожалению, может возникнуть ситуация, когда мы будем меньше работать вместе с американцами в экономической сфере", – сказала Фредериксен.
"Мы не хотим иметь никаких конфликтов с американцами в торговой сфере. Но, конечно, мы находимся в процессе (подготовки. – Ред.) вместе с компаниями, бизнес-организациями и нашими европейскими коллегами", – добавила она.
Правительство продолжит диалог по всей ситуации вокруг Гренландии с администрацией Трампа, когда Трамп официально займет Белый дом в понедельник, отметила премьер.
Хотя Фредериксен сказала, что мало что может рассказать о разговоре, по ее словам, Трамп сказал, что Дания – большая страна.
Премьер-министр не ответила, смягчил ли разговор с Трампом кризис, который, надо сказать, существует между Соединенными Штатами и Данией. Но она подчеркнула, что "мы находимся в серьезной ситуации".
"Мы делаем все возможное, чтобы справиться с этим как можно мудрее и лучше", – добавила Фредериксен.
Предыстория:
- Трамп, который вступит в должность 20 января, на прошлой неделе вернулся к идее приобретения стратегически важного и богатого полезными ископаемыми арктического острова.
- Эту идею он выдвинул еще во время своего первого срока, и назвал контроль США над островом, полуавтономной территорией Дании, "абсолютной необходимостью".
- Ранее избранный президент США также не исключал потенциального использования военных или экономических средств для получения контроля над Гренландией, хотя его вице-президент Джей Ди Вэнс отверг такую возможность.
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