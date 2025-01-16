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Помер режисер "Твін Піксу" Девід Лінч

Станіслав ПогоріловЧетвер, 16 січня 2025, 20:51
Помер режисер Твін Піксу Девід Лінч
Девід Лінч, фото: Getty images

На 79-му році життя помер культовий американський кінорежисер Девід Лінч, повідомила його родина у соцмережі Facebook.

Джерело: Facebook родини режисера, The Guardian

Дослівно: "З глибоким сумом ми, його сім'я, повідомляємо про смерть людини і художника - Девіда Лінча. Тепер, коли його більше немає з нами, у світі утворилася величезна діра. Але, як він сказав би, "стеж за пончиком, а не за діркою". Сьогодні прекрасний день - світить золотисте сонце, а небо блакитне".

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У серпні минулого року Лінч повідомив, що у нього діагностували емфізему, а в листопаді розповів про свої труднощі з диханням. "Я ледве можу ходити по кімнаті. Це схоже на те, що ти ходиш з поліетиленовим пакетом на голові", - повідомив він.

Довідково:

  • Девід Лінч починав кар'єру як художник анімаційних фільмів. Його картина "Людина-слон" 1980 року отримала вісім номінацій на "Оскара". У 2019 році режисер отримав "Оскара" за видатні заслуги в кінематографі.
  • Лінч – автор культового телесеріалу "Твін Пікс", що вийшов на початку 1990-х років. У 2017 році Лінч зняв продовження серіалу - "Твін Пікс: Повернення"; це стало його останньою роботою.
  • Серед інших відомих робіт Лінча - "Малголланд Драйв", "Синій оксамит", "Шосе в нікуди". Режисер - лауреат "Золотої пальмової гілки" та "Золотого лева".

культура
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