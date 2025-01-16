Помер режисер "Твін Піксу" Девід Лінч

На 79-му році життя помер культовий американський кінорежисер Девід Лінч, повідомила його родина у соцмережі Facebook.

Джерело: Facebook родини режисера, The Guardian

Дослівно: "З глибоким сумом ми, його сім'я, повідомляємо про смерть людини і художника - Девіда Лінча. Тепер, коли його більше немає з нами, у світі утворилася величезна діра. Але, як він сказав би, "стеж за пончиком, а не за діркою". Сьогодні прекрасний день - світить золотисте сонце, а небо блакитне".

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У серпні минулого року Лінч повідомив, що у нього діагностували емфізему, а в листопаді розповів про свої труднощі з диханням. "Я ледве можу ходити по кімнаті. Це схоже на те, що ти ходиш з поліетиленовим пакетом на голові", - повідомив він.

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