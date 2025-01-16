Умер режиссер "Твин Пикса" Дэвид Линч

На 79-м году жизни скончался культовый американский кинорежиссер Дэвид Линч, сообщила его семья в соцсети Facebook.

Источник: Facebook семьи режиссера, The Guardian

Дословно: "С глубокой скорбью мы, его семья, сообщаем о смерти человека и художника - Дэвида Линча. Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась огромная дыра. Но, как он сказал бы, "следи за пончиком, а не за дыркой". Сегодня прекрасный день - светит золотистое солнце, а небо голубое".

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В августе прошлого года Линч сообщил, что у него диагностировали эмфизему, а в ноябре рассказал о своих трудностях с дыханием. "Я едва могу ходить по комнате. Это похоже на то, что ты ходишь с полиэтиленовым пакетом на голове", - сообщил он.

Справка: