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Умер режиссер "Твин Пикса" Дэвид Линч

Станислав ПогориловЧетверг, 16 января 2025, 20:51
Умер режиссер Твин Пикса Дэвид Линч
Дэвид Линч, фото: Getty images

На 79-м году жизни скончался культовый американский кинорежиссер Дэвид Линч, сообщила его семья в соцсети Facebook.

Источник: Facebook семьи режиссера, The Guardian

Дословно: "С глубокой скорбью мы, его семья, сообщаем о смерти человека и художника - Дэвида Линча. Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась огромная дыра. Но, как он сказал бы, "следи за пончиком, а не за дыркой". Сегодня прекрасный день - светит золотистое солнце, а небо голубое".

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В августе прошлого года Линч сообщил, что у него диагностировали эмфизему, а в ноябре рассказал о своих трудностях с дыханием. "Я едва могу ходить по комнате. Это похоже на то, что ты ходишь с полиэтиленовым пакетом на голове", - сообщил он.

Справка:

  • Дэвид Линч начинал карьеру как художник анимационных фильмов. Его картина "Человек-слон" 1980 года получила восемь номинаций на "Оскар". В 2019 году режиссер получил "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.
  • Линч - автор культового телесериала "Твин Пикс", вышедшего в начале 1990-х годов. В 2017 году Линч снял продолжение сериала - "Твин Пикс: Возвращение"; это стало его последней работой.
  • Среди других известных работ Линча - "Малхолланд Драйв", "Синий бархат", "Шоссе в никуда". Режиссер - лауреат "Золотой пальмовой ветви" и "Золотого льва".

культура
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