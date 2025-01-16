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The Guardian: Російські дипломати під час екскурсії проникли в закриту зону парламенту Британії

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 16 січня 2025, 22:51
The Guardian: Російські дипломати під час екскурсії проникли в закриту зону парламенту Британії
Фото - Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

Дипломати РФ під час публічної екскурсії ненадовго потрапили до закритої зони парламенту Великої Британії у грудні 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: За даними The Guardian, інцидент стався під час публічної екскурсії британським парламентом, у якій брала участь "невелика група" дипломатів посольства Росії.

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У певний момент росіяни відірвались від екскурсії та зайшли до приміщення Палати лордів з обмеженим доступом. Там охорона їх виявила і вигнала звідти.

"Ми підозрюємо, що вони просто хотіли похизуватись перед Кремлем, що проникли до британського парламенту. Ситуація не ідеальна, але їх спіймали до того, як було завдано будь-якої шкоди", – заявило The Guardian джерело в парламенті Британії.

Водночас після інциденту члени парламенту та їхні колеги отримали письмове попередження від спікерів обох палат не запрошувати російських дипломатів до парламенту.

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"Як офіційно акредитованого представника російського уряду, російського посла не слід вітати в стінах парламенту до подальшого повідомлення. Це стосується всіх інших російських дипломатів і співробітників посольства Росії, акредитованих у Великій Британії", – ішлось у листі.

Російському послу, дипломатам і працівникам посольства РФ у Лондоні заборонено відвідувати парламент Британії з 2022 року, коли Москва здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

У 2023-му Британія запровадила додаткові обмеження на пересування російських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Москви.

Нагадаємо, раніше в британському уряді попереджали, що Росія готова розпочати проти країни "хвилю кібератак" і може "виключити світло для мільйонів людей".

Велика БританіяРосія
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