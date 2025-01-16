The Guardian: Российские дипломаты во время экскурсии проникли в закрытую зону парламента Британии

Дипломаты РФ во время публичной экскурсии ненадолго попали в закрытую зону парламента Великобритании в декабре 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: По данным The Guardian, инцидент произошел во время публичной экскурсии по британскому парламенту, в которой участвовала "небольшая группа" дипломатов посольства России.

Реклама:

В определенный момент россияне оторвались от экскурсии и зашли в помещение Палаты лордов с ограниченным доступом. Там охрана их обнаружила и выгнала оттуда.

"Мы подозреваем, что они просто хотели похвастаться перед Кремлем, что проникли в британский парламент. Ситуация не идеальная, но их поймали до того, как был нанесен какой-либо ущерб", – заявил The Guardian источник в парламенте Британии.

В то же время после инцидента члены парламента и их коллеги получили письменное предупреждение от спикеров обеих палат не приглашать российских дипломатов в парламент.

РЕКЛАМА:

"Как официально аккредитованного представителя российского правительства, российского посла не следует приветствовать в стенах парламента до дальнейшего уведомления. Это касается всех других российских дипломатов и сотрудников посольства России, аккредитованных в Великобритании", – говорилось в письме.

Российскому послу, дипломатам и сотрудникам посольства РФ в Лондоне запрещено посещать парламент Британии с 2022 года, когда Москва осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

В 2023-м Британия ввела дополнительные ограничения на передвижение российских дипломатов в ответ на аналогичные действия Москвы.

Напомним, ранее в британском правительстве предупреждали, что Россия готова начать против страны "волну кибератак" и может "выключить свет для миллионов людей".