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Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 131 зіткнення

Тетяна ОлійникЧетвер, 16 січня 2025, 23:38
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 131 зіткнення
Фото - генштаб зсу у facebook

Від початку доби 16 січня на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Найбільша кількість боїв відбулася Покровському та Курському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 16 січня

Дослівно: Російські терористи завдали одного ракетного та 30 авіаційних ударів, залучивши одну ракету та скинувши 47 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворогом залучив 882 дрони-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Деталі: На Куп’янському напрямку агресор атакував поблизу Петропавлівки, Голубівки, Дворічної, Загризового та Піщаного. П’ять бойових зіткнень завершено.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Греківка, Зелений Гай, Макіївка, Торське, Новоплатонівка, Терни та Зарічне. Українські захисники зупинили 11 ворожих атак, два бойових зіткнення досі тривають.

Сіверський напрямок: ворог п’ять разів штурмував наші позиції поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.

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На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів в районах Привілля, Білої Гори, Григорівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій. Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Кримського, Леонідівки, Торецька та Щербинівки.

Покровський напрямок: від початку цієї доби противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Покровськ, Шевченко, Звірове, Котлине, Успенівка, Удачне, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Улакли, Курахове, Дачне та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку загарбники атакували десять разів поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Времівки. П’ять атак окупантів вже відбито. Бої тривають. 

На Гуляйпільському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу Новосілки та Темирівки.

На Оріхівському напрямку противник без успіху атакував населений пункт Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено чотири штурми противника.

На Курському напрямку наші захисники відбили 13 ворожих атак, ще шість бойових зіткнень тривають до цього часу.

Генштабвійнабойові дії
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