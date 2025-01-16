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Генштаб: На фронте с начала суток произошло 131 столкновение

Татьяна ОлейникЧетверг, 16 января 2025, 23:38
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 131 столкновение
Фото - генштаб ЗСУ в facebook

С начала суток 16 января на фронте произошло 131 боевое столкновение. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Курском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 16 января

Дословно: Российские террористы нанесли один ракетный и 30 авиационных ударов, привлекая одну ракету и сбросив 47 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, враг привлек 882 дроны-камикадзе и совершил более 4300 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Детали: На Купянском направлении агрессор атаковал вблизи Петропавловки, Голубовки, Двуречной, Загрызово и Песчаного. Пять боевых столкновений завершены.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Грековка, Зеленый Гай, Макеевка, Торское, Новоплатоновка, Терны и Заречное. Украинские защитники остановили 11 вражеских атак, два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

Северское направление: враг пять раз штурмовал наши позиции вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районах Приволья, Белой Горы, Григорьевки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 12 штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений возле Крымского, Леонидовки, Торецка и Щербиновки.

Покровское направление: с начала этих суток противник 47 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Зверево, Котлино, Успеновка, Удачное, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Улаклы, Курахово, Дачное и Янтарное.

На Новопавловском направлении захватчики атаковали десять раз вблизи Константинополя, Большой Новоселки и Временки. Пять атак оккупантов уже отбиты. Бои продолжаются. 

На Гуляйпольском направлении наши войска отбили две атаки противника вблизи Новоселки и Темировки.

На Ореховском направлении противник без успеха атаковал населенный пункт Новоданиловка.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено четыре штурма противника.

На Курском направлении наши защитники отбили 13 вражеских атак, еще шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

Генштабвойнабоевые действия
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