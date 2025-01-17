До квітня 2025 року весь військовий контингент КНДР у Курській області може бути знищений – ISW
За оцінками Інституту вивчення війни, північнокорейські війська, що беруть участь у бойових діях у Курській області, зазнають критично високих втрат. Якщо ситуація не зміниться, весь контингент у 12 тисяч військовослужбовців може бути вбитий або поранений до середини квітня 2025 року.
Джерело: ISW
Деталі: Згідно з повідомленням, північнокорейські війська зазнають приблизно 92 вибулих на день із моменту залучення до бойових дій у грудні 2024 року. Президент України Володимир Зеленський на початку січня 2025 року заявив, що 3800 військових із Північної Кореї вже були вбиті або поранені. За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, станом на 13 січня 2025 року 300 північнокорейців загинули, а ще 2700 отримали поранення.
Аналітики ISW зазначають, що, якщо нинішні темпи втрат збережуться, увесь контингент із 12 тисяч північнокорейських солдатів може бути знищений за 12 тижнів (до середини квітня 2025 року).
Дослівно: "Північнокорейські війська, ймовірно, продовжать зазнавати більшого співвідношення поранених до загиблих, що є характерним для збройного конфлікту. Незрозуміло, чи повернуться поранені північнокорейські солдати до бою, і якщо так, то коли саме".
Ключові висновки:
- У ніч із 15 на 16 січня українські війська завдали ударів по нафтопереробному заводу у Воронезькій області та пороховому заводу в Тамбовській області.
- За оцінками, весь північнокорейський контингент, що налічує близько 12 тисяч військовослужбовців, які перебувають у Курській області, може бути вбитий або поранений у боях до середини квітня 2025 року, якщо війська КНДР продовжуватимуть зазнавати поточних високих втрат.
- Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 16 січня підписали історичну "Столітню угоду про партнерство". Угода окреслює українсько-британську співпрацю на наступні 100 років і підтверджує подальшу підтримку України з боку Великої Британії.
- Повідомляється, що російська та придністровська влада обговорюють можливість закупівлі російського газу для Придністров'я через посередника. Це дозволить уникнути необхідності отримувати дозволи різних держав на використання газопроводів "Турецький потік" і "Трансбалканський потік" для постачання російського газу до проросійського невизнаного Придністровʼя.
- Українські війська просунулися вперед у Курській області.
- Російські війська просунулися поблизу Часового Яру, Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки.