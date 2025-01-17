До квітня 2025 року весь військовий контингент КНДР у Курській області може бути знищений – ISW

За оцінками Інституту вивчення війни, північнокорейські війська, що беруть участь у бойових діях у Курській області, зазнають критично високих втрат. Якщо ситуація не зміниться, весь контингент у 12 тисяч військовослужбовців може бути вбитий або поранений до середини квітня 2025 року.

Джерело: ISW

Деталі: Згідно з повідомленням, північнокорейські війська зазнають приблизно 92 вибулих на день із моменту залучення до бойових дій у грудні 2024 року. Президент України Володимир Зеленський на початку січня 2025 року заявив, що 3800 військових із Північної Кореї вже були вбиті або поранені. За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, станом на 13 січня 2025 року 300 північнокорейців загинули, а ще 2700 отримали поранення.

Реклама:

Аналітики ISW зазначають, що, якщо нинішні темпи втрат збережуться, увесь контингент із 12 тисяч північнокорейських солдатів може бути знищений за 12 тижнів (до середини квітня 2025 року).

Дослівно: "Північнокорейські війська, ймовірно, продовжать зазнавати більшого співвідношення поранених до загиблих, що є характерним для збройного конфлікту. Незрозуміло, чи повернуться поранені північнокорейські солдати до бою, і якщо так, то коли саме".

Ключові висновки:

РЕКЛАМА: