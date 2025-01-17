К апрелю 2025 года весь военный контингент КНДР в Курской области может быть уничтожен – ISW

По оценкам Института изучения войны, северокорейские войска, участвующие в боевых действиях в Курской области, несут критически высокие потери. Если ситуация не изменится, весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен к середине апреля 2025 года.

Источник: ISW

Детали: Согласно сообщению, северокорейские войска испытывают примерно 92 выбывших в день с момента привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения.

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Аналитики ISW отмечают, что, если нынешние темпы потерь сохранятся, весь контингент из 12 тысяч северокорейских солдат может быть уничтожен за 12 недель (до середины апреля 2025 года).

Дословно: "Северокорейские войска, вероятно, продолжат испытывать большее соотношение раненых к погибшим, что характерно для вооруженного конфликта. Непонятно, вернутся ли раненые северокорейские солдаты в бой, и если да, то когда именно".

Ключевые выводы:

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