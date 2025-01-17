К апрелю 2025 года весь военный контингент КНДР в Курской области может быть уничтожен – ISW
По оценкам Института изучения войны, северокорейские войска, участвующие в боевых действиях в Курской области, несут критически высокие потери. Если ситуация не изменится, весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен к середине апреля 2025 года.
Источник: ISW
Детали: Согласно сообщению, северокорейские войска испытывают примерно 92 выбывших в день с момента привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения.
Аналитики ISW отмечают, что, если нынешние темпы потерь сохранятся, весь контингент из 12 тысяч северокорейских солдат может быть уничтожен за 12 недель (до середины апреля 2025 года).
Дословно: "Северокорейские войска, вероятно, продолжат испытывать большее соотношение раненых к погибшим, что характерно для вооруженного конфликта. Непонятно, вернутся ли раненые северокорейские солдаты в бой, и если да, то когда именно".
Ключевые выводы:
- В ночь с 15 на 16 января украинские войска нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу в Воронежской области и пороховому заводу в Тамбовской области.
- По оценкам, весь северокорейский контингент, насчитывающий около 12 тысяч военнослужащих, находящихся в Курской области, может быть убит или ранен в боях до середины апреля 2025 года, если войска КНДР будут продолжать нести текущие высокие потери.
- Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 января подписали историческое "Столетнее соглашение о партнерстве". Соглашение определяет украинско-британское сотрудничество на следующие 100 лет и подтверждает дальнейшую поддержку Украины со стороны Великобритании.
- Сообщается, что российские и приднестровские власти обсуждают возможность закупки российского газа для Приднестровья через посредника. Это позволит избежать необходимости получать разрешения разных государств на использование газопроводов "Турецкий поток" и "Трансбалканский поток" для поставки российского газа в пророссийское непризнанное Приднестровье.
- Украинские войска продвинулись вперед в Курской области.
- Российские войска продвинулись вблизи Часового Яра, Торецка, Покровска, Курахово и Великой Новоселки.