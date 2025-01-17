Незаконний перетин кордону військовозобовʼязаними: поліція проводить більше 200 обшуків
П'ятниця, 17 січня 2025, 09:22
Національна поліція проводить понад 200 обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними.
Джерело: пресслужба Нацполу
Дослівно: "Вказані правопорушення вчиняються шляхом здійснення шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб.
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Поліцейські за процесуального керівництва Офісу генпрокурора розпочали проведення обшуків на території 19 регіонів України в осіб, причетних до незаконних оборудок".
Деталі: Подробиці спецоперації правоохоронці обіцяють оприлюднити після завершення слідчих дій.