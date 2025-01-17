Незаконное пересечение границы военнообязанными: полиция проводит более 200 обысков

Национальная полиция проводит более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными.

Источник: пресс-служба Нацпола

Дословно: "Указанные правонарушения совершаются путем совершения мошенничества, подделки документов, несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров и подкупа должностных лиц.

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Полицейские под процессуальным руководством Офиса генпрокурора начали проведение обысков на территории 19 регионов Украины у лиц, причастных к незаконным сделкам".

Детали: Подробности спецоперации правоохранители обещают обнародовать после завершения следственных действий.