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Незаконное пересечение границы военнообязанными: полиция проводит более 200 обысков

Валентина РоманенкоПятница, 17 января 2025, 09:22
Незаконное пересечение границы военнообязанными: полиция проводит более 200 обысков
фото НПУ

Национальная полиция проводит более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными.

Источник: пресс-служба Нацпола

Дословно: "Указанные правонарушения совершаются путем совершения мошенничества, подделки документов, несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров и подкупа должностных лиц.

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Полицейские под процессуальным руководством Офиса генпрокурора начали проведение обысков на территории 19 регионов Украины у лиц, причастных к незаконным сделкам".

 
 

Детали: Подробности спецоперации правоохранители обещают обнародовать после завершения следственных действий.

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