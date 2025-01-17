На кордоні з Молдовою затримали порушників, які намагалися прикинутися військовими
Військовослужбовці Подільського загону ДПСУ за допомогою коптера затримали напередодні поблизу кордону трьох мешканців Києва.
Джерело: Держприкордонслужба
Дослівно: "Оператор безпілотника з тепловізором відслідкував рух порушників та скерував дії прикордонного наряду. Під час затримання чоловіки намагались накивати п’ятами та не реагували на неодноразові вимоги зупинитись, тому прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору.
Втікачів прикордонники зупинили, вони були вдягнені в камуфльовану форму".
Деталі: Як з’ясували правоохоронці, порушники керувались вказівкам організатора їхньої подорожі та за його ж порадою придбали військове обмундирування: камуфляж, тактичні рукавиці та берці, аби бути менш помітними.
За організацію незаконного переправлення через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону ділок отримав по 4 тисяч доларів США з кожного "клієнта" на криптогаманець.
Зазначається, що стосовно шанувальників "стилю мілітарі" склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення за ст.185-10 КУпАП "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Державної прикордонної служби" та ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
Справи направили до суду.