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На кордоні з Молдовою затримали порушників, які намагалися прикинутися військовими

Валентина РоманенкоП'ятниця, 17 січня 2025, 11:12
На кордоні з Молдовою затримали порушників, які намагалися прикинутися військовими
фото ДПСУ

Військовослужбовці Подільського загону ДПСУ за допомогою коптера затримали напередодні поблизу кордону трьох мешканців Києва.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Оператор безпілотника з тепловізором відслідкував рух порушників та скерував дії прикордонного наряду. Під час затримання чоловіки намагались накивати п’ятами та не реагували на неодноразові вимоги зупинитись, тому прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору.

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Втікачів прикордонники зупинили, вони були вдягнені в камуфльовану форму".

Деталі: Як з’ясували правоохоронці, порушники керувались вказівкам організатора їхньої подорожі та за його ж порадою придбали військове обмундирування: камуфляж, тактичні рукавиці та берці, аби бути менш помітними.

За організацію незаконного переправлення через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону ділок отримав по 4 тисяч доларів США з кожного "клієнта" на криптогаманець.

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Зазначається, що стосовно шанувальників "стилю мілітарі" склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення за ст.185-10 КУпАП "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Державної прикордонної служби" та ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Справи направили до суду.

ухилянтиПрикордонна служба
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