На границе с Молдовой задержали нарушителей, которые пытались притвориться военными

16 января военнослужащие Подольского отряда ГПСУ с помощью коптера задержали вблизи границы в Одесской области трех жителей Киева.

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "Оператор беспилотника с тепловизором отследил движение нарушителей и направил действия пограничного наряда. Во время задержания мужчины пытались пуститься наутек и не реагировали на неоднократные требования остановиться, поэтому пограничники осуществили предупредительные выстрелы вверх.

Реклама:

Беглецов пограничники остановили, они были одеты в камуфлированную форму".

Детали: Как выяснили правоохранители, нарушители руководствовались указаниями организатора их путешествия и по его же совету приобрели военное обмундирование: камуфляж, тактические перчатки и берцы, чтобы быть менее заметными.

За организацию незаконной переправки через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы делец получил по 4 тысяч долларов США с каждого "клиента" на криптокошелек.

РЕКЛАМА:

Отмечается, что в отношении поклонников "стиля милитари" составили протоколы о совершении ими админправонарушения по ст.185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Государственной пограничной службы" и ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Дела направлены в суд.