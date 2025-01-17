Трохи дощу і мокрого снігу: якої погоди чекати на вихідних

18 січня в більшості регіонів України без істотних опадів, лише на північному сході та сході країни невеликий дощ і мокрий сніг.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: На дорогах західних областей подекуди ожеледиця; у Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Реклама:

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у Карпатах 3-8° морозу; вдень 0-5° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 8°.

За даними синоптиків, у Києві в суботу без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

19 січня в Україні опадів не очікується, лише вночі у східних областях невеликий мокрий сніг.

РЕКЛАМА:

Вночі в західних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни до 10°.

У столиці в неділю без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.