Немного дождя и мокрого снега: какой погоды ждать на выходных
18 января в большинстве регионов Украины без существенных осадков, лишь на северо-востоке и востоке страны небольшой дождь и мокрый снег.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра
Детали: На дорогах западных областей местами гололедица; в Карпатах ночью и утром местами туман.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 3-8° мороза; днем 0-5° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 8°.
По данным синоптиков, в Киеве в субботу без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.
19 января в Украине осадков не ожидается, лишь ночью в восточных областях небольшой мокрый снег.
Ночью в западных областях на дорогах местами гололедица.
Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны до 10°.
В столице в воскресенье без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.