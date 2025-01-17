Прикинувся жінкою і коригував удари по Одесі: СБУ затримала агента РФ

Служба безпеки України затримала 26-річного жителя міста Ізмаїл на Одещині, який для конспірації переодягався в жіночий одяг та відростив довге волосся. Він фотографував локації Сил оборони та передавав координати росіянам.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За даними внутрішньої безпеки СБУ, серед потенційних цілей ворога були пункти базування ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників на території портового міста Ізмаїл".

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Деталі: Як встановили слідчі, росіяни завербували зловмисника через один із месенджерів. Отримані від нього відомості окупанти планували використати для здійснення нової серії повітряних атак по Одещині.

Під час затримання працівники СБУ знайшли у підозрюваного мобільний телефон, через який зловмисник передавав куратору "звіт" у вигляді текстових повідомлень, фотознімків та відміток на електронних картах.

Чоловікові оголошено підозру у державній зраді, його утримують під вартою.