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Притворился женщиной и корректировал удары по Одессе: СБУ задержала агента РФ

Украинская правдаПятница, 17 января 2025, 13:38
Притворился женщиной и корректировал удары по Одессе: СБУ задержала агента РФ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала 26-летнего жителя города Измаил Одесской области, который для конспирации переодевался в женскую одежду и отрастил длинные волосы. Он фотографировал локации Сил обороны и передавал координаты россиянам.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Дословно: "По данным внутренней безопасности СБУ, среди потенциальных целей врага были пункты базирования ВСУ, Службы безопасности и пограничников на территории портового города Измаил".

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Детали: Как установили следователи, россияне завербовали злоумышленника через один из мессенджеров. Полученные от него сведения оккупанты планировали использовать для осуществления новой серии воздушных атак по Одесской области.

Во время задержания сотрудники СБУ нашли у подозреваемого мобильный телефон, через который злоумышленник передавал куратору "отчет" в виде текстовых сообщений, фотоснимков и отметок на электронных картах.

Мужчине объявлено подозрение в государственной измене, его удерживают под стражей.

СБУОфис генпрокурораОдесская область
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