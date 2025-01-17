Слідство.Інфо: Відео з тілом нібито полоненого австралійця виявилось 4-річним записом із Карабаху

Журналісти "Слідства.Інфо" з’ясували, що відео з нібито тілом австралійця Оскара Дженкінса, який воював на боці України та був взятий у полон, було опубліковане 4 роки тому на одному з іранських сайтів, а його опис стосується подій у Нагірному Карабаху.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: "Слідства.Інфо" поспілкувалося з одним із побратимів австралійського добровольця Оскара Дженкінса, який побажав залишитися анонімним. Видання змогло верифікувати особу співрозмовника та підтвердити, що він служить у тому ж підрозділі, що й Дженкінс.

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Боєць переконаний, що Дженкінса вбили росіяни, і надіслав журналістам відео, на якому видно тіла солдатів на кузові автомобіля. У ролику російською мовою йдеться про "австралійських найманців", яких "планують вбити".

Однак журналісти з’ясували, що це відео не є оригінальним. За допомогою OSINT-аналізу встановлено, що ідентичний запис, але без російської озвучки, був опублікований ще 4 роки тому на іранському відеосервісі для безкоштовного перегляду та обміну відео.

Автор відео підписав оригінал як "Ціна Карабаху" з хештегами "Карабах", "війна", "солдати", "трупи". У ролику звучить вірменська мова, і оператор зазначає, що всі зображені на відео – поранені.

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Також журналісти дізналися, що Дженкінс служив у 402-му окремому стрілецькому батальйоні, що входить до складу 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Він підписав контракт 4 квітня 2024 року, а 16 грудня того ж року зник безвісти під час бойового завдання поблизу Миколаївки на Луганщині.

У день його зникнення Дженкінса внесли до списків військовополонених. У Сухопутних військах ЗСУ "Слідству.Інфо" заявили, що факт передачі його тіла не підтверджено.

Офіс генерального прокурора також повідомив, що не має доказів загибелі австралійця. В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими кажуть, що наразі не коментують це питання.

Крім цього журналісти направили запит до посольства Австралії в Україні, аби отримати підтвердження чи спростування смерті Дженкінса у російському полоні.

Водночас, 16 січня російський пропагандист Олександр Сладков, який раніше оприлюднив відео допиту Дженкінса, написав у Telegram, що полоненого перевезли у Росії.

У своїй публікації він стверджував, що "австралійцю зберегли життя" і нього чекає суд: "Відсидить, якщо не дадуть довічне, і повернеться до себе в Австралію".

У коментарі "Слідству.Інфо" посол України в Австралії Василь Мирошниченко зауважив, що в Австралії повідомлення про можливу страту Оскара Дженкінса набуло великого резонансу.

Також він припускає, що це може бути частиною інформаційної операції Кремля, спрямованої на залякування іноземців, які планують приєднатися до захисту України.

Що передувало: