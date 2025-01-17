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Слідство.інфо: Видео с телом якобы пленного австралийца оказалось 4-летней записью из Карабаха

Анастасия ПроцПятница, 17 января 2025, 13:45
Слідство.інфо: Видео с телом якобы пленного австралийца оказалось 4-летней записью из Карабаха
Дженкинс в плену. Иллюстрация: "Следствие. Инфо"

Журналисты "Слідства.Інфо" выяснили, что видео с якобы телом австралийца Оскара Дженкинса, который воевал на стороне Украины и был взят в плен, было опубликовано 4 года назад на одном из иранских сайтов, а его описание касается событий в Нагорном Карабахе.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: "Слідства.Інфо" пообщалось с одним из побратимов австралийского добровольца Оскара Дженкинса, который пожелал остаться анонимным. Издание смогло верифицировать личность собеседника и подтвердить, что он служит в том же подразделении, что и Дженкинс.

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Боец убежден, что Дженкинса убили россияне, и прислал журналистам видео, на котором видны тела солдат на кузове автомобиля. В ролике на русском языке говорится об "австралийских наемниках", которых "планируют убить".

Однако журналисты выяснили, что это видео не является оригинальным. С помощью OSINT-анализа установлено, что идентичная запись, но без русской озвучки, была опубликована еще 4 года назад на иранском видеосервисе для бесплатного просмотра и обмена видео.

Автор видео подписал оригинал как "Цена Карабаха" с хэштегами "Карабах", "война", "солдаты", "трупы". В ролике звучит армянский язык, и оператор отмечает, что все изображенные на видео - раненые.

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Также журналисты узнали, что Дженкинс служил в 402-м отдельном стрелковом батальоне, который входит в состав 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он подписал контракт 4 апреля 2024 года, а 16 декабря того же года пропал без вести во время боевого задания вблизи Николаевки на Луганщине.

В день его исчезновения Дженкинса внесли в списки военнопленных. В Сухопутных войсках ВСУ "Слідству.Інфо" заявили, что факт передачи его тела не подтвержден.

Офис генерального прокурора также сообщил, что не имеет доказательств гибели австралийца. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными говорят, что пока не комментируют этот вопрос.

Кроме этого журналисты направили запрос в посольство Австралии в Украине, чтобы получить подтверждение или опровержение смерти Дженкинса в российском плену.

В то же время, 16 января российский пропагандист Александр Сладков, который ранее обнародовал видео допроса Дженкинса, написал в Telegram, что пленного перевезли в Россию.

В своей публикации он утверждал, что "австралийцу сохранили жизнь" и его ждет суд: "Отсидит, если не дадут пожизненное, и вернется к себе в Австралию".

В комментарии "Слідству.Інфо" посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко отметил, что в Австралии сообщение о возможной казни Оскара Дженкинса получило большой резонанс.

Также он предполагает, что это может быть частью информационной операции Кремля, направленной на запугивание иностранцев, которые планируют присоединиться к защите Украины.

Что предшествовало: 

  • 15 января телеканал CNN, ссылаясь на заявление премьер-министра Австралии Энтони Албанизи, сообщил, что россияне могли убить австралийского гражданина Оскара Дженкинса, который воевал на стороне Украины и был взят в плен. Австралийское правительство пообещало "принять самые решительные меры", если эта информация подтвердится.
  • По данным CNN, Дженкинс попал в российский плен в декабре. В сети появилось видео его допроса, однако телеканал не смог установить геолокацию съемки. На записи видно, что руки Дженкинса крепко связаны, а сам он, вероятно, не понимает вопросов, которые задавались на русском языке.
  • Также австралийский телеканал ABC и филиал CNN Seven News сообщили, что австралиец, вероятно, был убит в плену. Телеканалы ссылались, в частности, на слова его собратьев.

пленныеАвстралиявойнаРосcия
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