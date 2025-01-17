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Орбан: Пора відмовитись від санкцій і встановити з Росією відносини

Уляна Кричковська, Олександр ШумілінП'ятниця, 17 січня 2025, 14:15
Орбан: Пора відмовитись від санкцій і встановити з Росією відносини
Фото: Getty Images

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан закликав Брюссель відмовитися від санкцій і налагодити відносини з Росією, а також похвалив роль Угорщини під час минулого періоду головування в ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Орбана Telex

Деталі: Орбан заявив, що під час шестимісячного головування Угорщини в ЄС найбільшою метою було зробити мир "темою". Він наголосив, що у цьому питанні "було досягнуто значного прогресу", адже сьогодні "всі говорять про мир".

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"Настав час викинути санкції у вікно і встановити з Росією відносини, вільні від санкцій", – сказав він.

За словами угорського прем'єра, на це потрібен час, але в Брюсселі настане "протверезіння", а поки що вони перебувають у "стадії запою".

Орбан заявив, що для досягнення цілей економічної політики Угорщини необхідний мир, і тоді "доведеться зайнятися Україною, на яку ми зараз дивимося тільки крізь "окуляри війни".

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Угорець заявив, що Україна становить серйозну економічну загрозу для Європи, і тому він запровадить серйозні захисні заходи, щоб, наприклад, не завдати шкоди угорській і польській сільськогосподарським економікам.

"Ми говоримо про країну, яка не може стояти на ногах, а без західних грошей вона сьогодні не країна", – додав Орбан.

Цього тижня стало відомо, що Євросоюз планує нові санкції проти РФ, уникнувши вето Угорщини і Словаччини.

16 січня угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що країна вважає, що ЄС повинен прийняти рішення щодо продовження санкцій проти Росії тільки після консультацій з новою адміністрацією США.

Газета Financial Times дізналася, що посадовці ЄС розробляють додаткові заходи, включно з використанням закону 81-річної давнини із залученням бельгійського короля, щоб захистити санкції проти Росії після того, як Угорщина погрожувала накласти вето на їхнє продовження.

ОрбансанкціїРосія
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