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TikTok виступить головним спонсором інавгураційної вечірки Трампа

Анастасія ПроцП'ятниця, 17 січня 2025, 14:44
TikTok виступить головним спонсором інавгураційної вечірки Трампа
Трамп. Ілюстративне фото: Getty Images

TikTok виділить 50 тисяч доларів на інавгураційну вечірку новообраного президента США Дональда Трампа.

Джерело: Politico із посиланням на організаторів заходу

Деталі: Інавгураційна вечірка, яка має офіційну назву Power 30 Awards, відбудеться у центрі Вашингтона. TikTok стане її головним спонсором, підтримавши захід, присвячений впливовим особам, які активно допомагали поширювати передвиборчі меседжі Трампа.

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На святі виступить радник передвиборчої кампанії Трампа Алекс Брюсевіц, а також популярні консервативні інфлюенсери Брайс Голл і Роган О’Хендлі ("DC Draino"). До розважальної програми приєднається репер Waka Flocka Flame.

Окрім цього, очікується присутність генерального директора TikTok Шоу Зі Чу.

Організатор вечірки Сі Джей Пірсон підкреслив, що TikTok, незважаючи на політичну напругу, залишається "публічною платформою для свободи слова", яка сприяє обміну ідеями.

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Ця подія відбувається на тлі політичних дискусій про можливу заборону TikTok у США, якщо компанія не відокремиться від свого китайського власника ByteDance до встановленого дедлайну.

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Нагадаємо:

  • 11 січня адвокат TikTok та її китайської материнської компанії ByteDance заявив під час дебатів у Верховному суді що закон про заборону додатку може розповсюдитись на інші світові компанії.
  • У квітні 2024 року сенат США ухвалив законопроєкт, який з-поміж іншого передбачає заборону TikTok у країні, якщо китайська ByteDance не продасть соціальну мережу.
  • Президент США Джо Байден підписав закон, який заборонить TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть соціальну мережу впродовж року.
  • TikTok та китайська компанія ByteDance цього року витратили 7 мільйонів доларів, щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі у країні.
  • Повідомлялось, що власник TikTok, компанія ByteDance, радше закриє свій додаток, ніж продасть його, якщо компанія вичерпає всі законні можливості для боротьби із законодавством про заборону платформи в магазинах додатків у США.

Трамп
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