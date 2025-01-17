TikTok виступить головним спонсором інавгураційної вечірки Трампа

TikTok виділить 50 тисяч доларів на інавгураційну вечірку новообраного президента США Дональда Трампа.

Джерело: Politico із посиланням на організаторів заходу

Деталі: Інавгураційна вечірка, яка має офіційну назву Power 30 Awards, відбудеться у центрі Вашингтона. TikTok стане її головним спонсором, підтримавши захід, присвячений впливовим особам, які активно допомагали поширювати передвиборчі меседжі Трампа.

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На святі виступить радник передвиборчої кампанії Трампа Алекс Брюсевіц, а також популярні консервативні інфлюенсери Брайс Голл і Роган О’Хендлі ("DC Draino"). До розважальної програми приєднається репер Waka Flocka Flame.

Окрім цього, очікується присутність генерального директора TikTok Шоу Зі Чу.

Організатор вечірки Сі Джей Пірсон підкреслив, що TikTok, незважаючи на політичну напругу, залишається "публічною платформою для свободи слова", яка сприяє обміну ідеями.

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Ця подія відбувається на тлі політичних дискусій про можливу заборону TikTok у США, якщо компанія не відокремиться від свого китайського власника ByteDance до встановленого дедлайну.

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