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TikTok выступит главным спонсором инаугурационной вечеринки Трампа

Анастасия ПроцПятница, 17 января 2025, 14:44
TikTok выступит главным спонсором инаугурационной вечеринки Трампа
Трамп. Иллюстративное фото: Getty Images

TikTok выделит 50 тысяч долларов на инаугурационную вечеринку новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Источник: Politico со ссылкой на организаторов мероприятия

Детали: Инаугурационная вечеринка, которая имеет официальное название Power 30 Awards, состоится в центре Вашингтона. TikTok станет ее главным спонсором, поддержав мероприятие, посвященное влиятельным лицам, которые активно помогали распространять предвыборные месседжи Трампа.

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На празднике выступит советник предвыборной кампании Трампа Алекс Брюсевиц, а также популярные консервативные инфлюенсеры Брайс Холл и Роган О'Хендли ("DC Draino"). К развлекательной программе присоединится рэпер Waka Flocka Flame.

Кроме этого, ожидается присутствие генерального директора TikTok Шоу Зи Чу.

Организатор вечеринки Си Джей Пирсон подчеркнул, что TikTok, несмотря на политическое напряжение, остается "публичной платформой для свободы слова", которая способствует обмену идеями.

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Это событие происходит на фоне политических дискуссий о возможном запрете TikTok в США, если компания не отделится от своего китайского владельца ByteDance до установленного дедлайна.

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Напомним:

  • 11 января адвокат TikTok и ее китайской материнской компании ByteDance заявил во время дебатов в Верховном суде что закон о запрете приложения может распространиться на другие мировые компании.
  • В апреле 2024 года сенат США принял законопроект, который среди прочего предусматривает запрет TikTok в стране, если китайская ByteDance не продаст социальную сеть.
  • Президент США Джо Байден подписал закон, который запретит TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.
  • TikTok и китайская компания ByteDance в этом году потратили 7 миллионов долларов, чтобы попытаться остановить правительство США от запрета социальной сети в стране.
  • Сообщалось, что владелец TikTok, компания ByteDance, скорее закроет свое приложение, чем продаст его, если компания исчерпает все законные возможности для борьбы с законодательством о запрете платформы в магазинах приложений в США.

Трамп
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