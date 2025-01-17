TikTok выступит главным спонсором инаугурационной вечеринки Трампа

TikTok выделит 50 тысяч долларов на инаугурационную вечеринку новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Источник: Politico со ссылкой на организаторов мероприятия

Детали: Инаугурационная вечеринка, которая имеет официальное название Power 30 Awards, состоится в центре Вашингтона. TikTok станет ее главным спонсором, поддержав мероприятие, посвященное влиятельным лицам, которые активно помогали распространять предвыборные месседжи Трампа.

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На празднике выступит советник предвыборной кампании Трампа Алекс Брюсевиц, а также популярные консервативные инфлюенсеры Брайс Холл и Роган О'Хендли ("DC Draino"). К развлекательной программе присоединится рэпер Waka Flocka Flame.

Кроме этого, ожидается присутствие генерального директора TikTok Шоу Зи Чу.

Организатор вечеринки Си Джей Пирсон подчеркнул, что TikTok, несмотря на политическое напряжение, остается "публичной платформой для свободы слова", которая способствует обмену идеями.

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Это событие происходит на фоне политических дискуссий о возможном запрете TikTok в США, если компания не отделится от своего китайского владельца ByteDance до установленного дедлайна.

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Напомним: