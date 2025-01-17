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Сі зідзвонився з Трампом: говорили про TikTok, наркотики і мир

Валентина РоманенкоП'ятниця, 17 січня 2025, 15:46
Сі зідзвонився з Трампом: говорили про TikTok, наркотики і мир
Трамп і Сі. фото Getty Images

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: агентство Сіньхуа,Трамп у соцмережі Truth Social 

Деталі: Подробиць розмови агенція не наводить.

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Оновлено: У своїй соцмережі Truth Social Трамп назвав розмову дуже хорошою, як для США, так і для Китаю. Обраний президент висловив сподівання, що разом вони вирішать багато проблем.

Пряма мова Трампа: Я щойно розмовляв з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Дзвінок був дуже хорошим як для Китаю, так і для США. Я сподіваюся, що ми вирішимо багато проблем разом, і почнемо це негайно. Ми обговорили питання збалансованої торгівлі, фентанілу, TikTok і багато інших тем. Президент Сі і я докладемо максимум зусиль, щоб зробити світ більш мирним і безпечним!".

Деталі: Як відомо, у п'ятницю 17 січня Китай оголосив, що заступник Сі Хань Чжен представлятиме країну на інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа у Вашингтоні.

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За американською традицією, світові лідери не запрошуються на інавгурації американських президентів, проте у грудні низка ЗМІ писали, що Трамп запросив на свою інавгурацію главу Китаю Сі Цзіньпіна, який потім відмовився.

КитайСШАТрамп
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