Си созвонился с Трампом: говорили о TikTok, наркотиках и мире

Лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Источник: агентство Синьхуа, Трамп в соцсети Truth Social

Детали: Подробностей разговора агентство не приводит.

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Обновлено: В своей соцсети Truth Social Трамп назвал разговор очень хорошим, как для США, так и для Китая. Избранный президент выразил надежду, что вместе они решат многие проблемы.

Прямая речь Трампа: "Я только что разговаривал с главой Китая Си Цзиньпином. Звонок был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я надеюсь, что мы решим многие проблемы вместе, и начнем это немедленно. Мы обсудили вопросы сбалансированной торговли, фентанила, TikTok и многие другие темы. Президент Си и я приложим максимум усилий, чтобы сделать мир более мирным и безопасным!".

Детали: Как известно, в пятницу 17 января Китай объявил, что заместитель Си Хань Чжэн будет представлять страну на инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

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По американской традиции, мировые лидеры не приглашаются на инаугурации американских президентов, однако в декабре ряд СМИ писали, что Трамп пригласил на свою инаугурацию главу Китая Си Цзиньпина, который потом отказался.