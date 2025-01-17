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Збитки 140 млн: НАБУ викрило нардепа, який наживався на закупівлях Укрзалізниці  

Олександр ШумілінП'ятниця, 17 січня 2025, 15:56
Збитки 140 млн: НАБУ викрило нардепа, який наживався на закупівлях Укрзалізниці  
Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату у розробці схеми, за якою Укрзалізниці постачалася кабельно-провідникова продукція за завищеними цінами.

Джерело: повідомлення НАБУ, джерела УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Підозрюваний та його спільник, підприємець, розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ "Укрзалізниця" за завищеними цінами.

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Для цього вступили у змову з членами організованої групи, яка була своєрідним "бек-офісом" товариства, неформально контролювала його діяльність та за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу "потрібних" компаній у тендерах УЗ.

Протягом 2021-2022 рр. Укрзалізниця уклала договори з підконтрольними підприємцю компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових. Унаслідок реалізації схеми Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 140 млн грн".

Деталі: За даними джерел УП йдеться про нардепа Віктора Бондара. 

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Фото Бондара з Facebook

У 2019 році Бондар був обраний до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець у 191 округу у Хмельницькій області.

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