НАБУ разоблачило нардепа, который наживался на закупках Укрзализныци 

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении народному депутату в разработке схемы, по которой Укрзализныце поставлялась кабельно-проводниковая продукция по завышенным ценам.

Источник: сообщение НАБУ, источники УП в правоохранительных органах

Дословно: "Подозреваемый и его сообщник, предприниматель, разработали схему, которая предусматривала поставки продукции АО "Укрзализныця" по завышенным ценам.

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Для этого вступили в сговор с членами организованной группы, которая была своеобразным "бэк-офисом" общества, неформально контролировала его деятельность и за определенный процент от суммы закупок могла обеспечить победу "нужных" компаний в тендерах УЗ.

В течение 2021-2022 гг. Укрзализныця заключила договоры с подконтрольными предпринимателю компаниями, которые осуществили поставки продукции по ценам выше рыночных. В результате реализации схемы Укрзализныця понесла убытки на сумму более 140 млн грн".

Детали: По данным источников УП речь идет о нардепе Викторе Бондаре.

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Фото Бондаря с Facebook

В 2019 году Бондарь был избран в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец по 191 округу в Хмельницкой области.