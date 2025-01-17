Поліція: Подружжя організувало схему для ухилянтів, під час обшуків знайшли понад 13 млн грн

Правоохоронці викрили сімейне подружжя на організації злочинної схеми ухиляння від мобілізації.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Київська обласна прокуратура

Дослівно ДСР НПУ: "Маючи зв’язки в кількох лікарнях, ВЛК та МСЕК, подружжя забезпечувало чоловікам призовного віку підстави для уникнення військової служби. Вартість "послуг" стартувала від 25 000 доларів з однієї людини. Єдина умова – "клієнти" мали суворо дотримуватися всіх вказівок. За результатами обшуків поліцейські виучили у зловмисників гроші у різній валюті на загальну суму майже 13,7 млн грн".

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Деталі: За даними поліції, фігуранти підшуковували "клієнта", пропонували йому повний "пакет" послуг для уникнення військової служби. Вартість сягала від 25 000 доларів, частина з яких передавалася лікарям та представникам МСЕК чи ВЛК.

"Пакет" включав у себе фіктивну госпіталізацію до кількох клінічних лікарень Києва та області, видачу необхідних висновків та виписок, їх подання до медико-соціальної експертної комісії для встановлення групи інвалідності, подальше зняття з військового обліку.

11 січня поліцейські затримали чоловіка та жінку під час отримання ними частини обумовленої суми - 5 000 доларів. Загалом за таку "послугу" вони отримали 25 000 доларів неправомірної вигоди.

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Їм повідомили про підозру у зловживанні впливом.

Під час обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у медичних закладах оперативник ДСР та слідчі обласної поліції вилучили майже 250 000 доларів, 56 700 євро, 468 600 гривень, мобільні телефони, банківські карти, флеш носії, медичну документацію тощо.

Підозрюваним обрані запобіжні заходи у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави 1 998 480 гривень для кожного.