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Полиция: Супруги организовали схему для уклонистов, во время обысков найдены более 13 млн грн

Валентина РоманенкоПятница, 17 января 2025, 17:16
Полиция: Супруги организовали схему для уклонистов, во время обысков найдены более 13 млн грн
фото прокуратуры

Правоохранители разоблачили семейную пару в организации преступной схемы уклонения от мобилизации.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, Киевская областная прокуратура 

Дословно ДСР НПУ: "Имея связи в нескольких больницах, ВВК и МСЭК, супруги обеспечивали мужчинам призывного возраста основания для избежания военной службы. Стоимость "услуг" стартовала от 25 000 долларов с одного человека. Единственное условие - "клиенты" должны были строго придерживаться всех указаний. По результатам обысков полицейские выучили у злоумышленников деньги в разной валюте на общую сумму почти 13,7 млн грн".

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Детали: По данным полиции, фигуранты подыскивали "клиента", предлагали ему полный "пакет" услуг для избежания военной службы. Стоимость достигала от 25 000 долларов, часть из которых передавалась врачам и представителям МСЭК или ВВК.

"Пакет" включал в себя фиктивную госпитализацию в несколько клинических больниц Киева и области, выдачу необходимых заключений и выписок, их представление в медико-социальную экспертную комиссию для установления группы инвалидности, дальнейшее снятие с воинского учета.

11 января полицейские задержали мужчину и женщину во время получения ими части оговоренной суммы - 5 000 долларов. Всего за такую "услугу" они получили 25 000 долларов неправомерной выгоды.

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Им сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Во время обысков по местам проживания причастных лиц, а также в медицинских учреждениях оперативник ДСР и следователи областной полиции изъяли почти 250 000 долларов, 56 700 евро, 468 600 гривен, мобильные телефоны, банковские карты, флеш носители, медицинскую документацию и тому подобное.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 1 998 480 гривен для каждого.

уклонистыполиция
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