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Орбан захищає свого соратника, проти якого ввели санкції США

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 17 січня 2025, 18:53
Орбан захищає свого соратника, проти якого ввели санкції США
Фото: Getty Images

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає невиправданими санкції США проти керівника свого апарату Антала Рогана, відзначивши його роль у "захисті угорського суверенітету".

Джерело: Орбан в інтервʼю угорському провладному радіо в пʼятницю, 17 січня, "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Уперше особисто коментуючи санкції проти Рогана, Орбан підкреслив, що той "є міністром, відповідальним за службу національної безпеки, охоронцем національного суверенітету Угорщини номер один".

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"І якщо він покараний великою державою, це означає, що він добре виконує свою роботу, і це є нашою відправною точкою", – додав він.

Угорський премʼєр в цьому контексті далі заявив, що його зовнішньополітичною метою цього року буде "витіснити імперію Сороса з Європи" і насамперед з Угорщини.

"Настав час... ліквідувати іноземні мережі, які становлять загрозу національному суверенітету Угорщини, і відправити їх додому. Угорщина, ймовірно, стане першою країною (в Європі. – ред.), яка витіснить імперію Сороса, це моя певна мета на цей рік", – наголосив Орбан.

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Антал Роган потрапив до санкційного списку США відповідно до Акту Магнітського, який передбачає притягнення до відповідальності людей, винних у серйозних порушеннях прав людини та корупції в усьому світі.

Роган є керівником медіаімперії уряду Угорщини, яка охоплює всю країну та поширює провладну пропаганду.

Зазначимо, що Антал Роган став першим високопосадовцем Угорщини, проти якого США запровадили санкції.

ОрбанУгорщинасанкціїСША
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