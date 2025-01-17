Орбан защищает своего соратника, против которого ввели санкции США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает неоправданными санкции США против руководителя своего аппарата Антала Рогана, отметив его роль в "защите венгерского суверенитета".

Источник: Орбан в интервью венгерскому провластному радио в пятницу, 17 января, "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Впервые лично комментируя санкции против Рогана, Орбан подчеркнул, что тот "является министром, ответственным за службу национальной безопасности, охранником национального суверенитета Венгрии номер один".

Реклама:

"И если он наказан великой державой, это означает, что он хорошо выполняет свою работу, и это является нашей отправной точкой", – добавил он.

Венгерский премьер в этом контексте далее заявил, что его внешнеполитической целью этого года будет "вытеснить империю Сороса из Европы" и прежде всего из Венгрии.

"Пришло время... ликвидировать иностранные сети, которые представляют угрозу национальному суверенитету Венгрии, и отправить их домой. Венгрия, вероятно, станет первой страной (в Европе. – ред.), которая вытеснит империю Сороса, это моя определенная цель на этот год", – подчеркнул Орбан.

РЕКЛАМА:

Антал Роган попал в санкционный список США в соответствии с Актом Магнитского, который предусматривает привлечение к ответственности людей, виновных в серьезных нарушениях прав человека и коррупции во всем мире.

Роган является руководителем медиаимперии правительства Венгрии, которая охватывает всю страну и распространяет провластную пропаганду.

Отметим, что Антал Роган стал первым чиновником Венгрии, против которого США ввели санкции.