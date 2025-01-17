У застосунку "Армія+" з’явились три нові рапорти

У додатку "Армія+" з’явилась можливість подачі трьох нових рапортів: на приймання та здавання посади, а також на відпустку у звʼязку з вагітністю. Таким чином, їх загальна кількість у застосунку збільшилася до 22.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Рапорти на приймання та здавання посади є одними із 20 найпопулярніших у війську. Це короткі рапорти, якими людина має підтвердити, що згодна прийняти чи здати посаду".

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Деталі: Також завдяки новому рапорту можна отримати відпустку у зв’язку із вагітністю та пологами. У такій відпустці дається 126 днів – 70 до пологів і 56 після. Відпустку можна продовжити ще на 14 днів, якщо народилося 2 дітей або більше. Усі виплати зберігаються.

За даними відомства, загалом у застосунку Армія+ авторизувалося 590 000 військових. Подано 130 000 рапортів, які мають юридичну силу паперових. А 43 000 з них вже повністю погоджені або відхилені із зазначенням чіткої причини. Найпопулярніші – на річну відпустку, на зміну місця службу та на оздоровчі.

Завантажити нову версію "Армія+" можна у Play Market та App Store.