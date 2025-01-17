В приложении "Армия+" появились три новых рапорта

В приложении "Армия+" появилась возможность подачи трех новых рапортов: на прием и сдачу должности, а также на отпуск в связи с беременностью. Таким образом, их общее количество в приложении увеличилось до 22.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Рапорты на прием и сдачу должности являются одними из 20 самых популярных в армии. Это короткие рапорты, которыми человек должен подтвердить, что согласен принять или сдать должность".

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Детали: Также благодаря новому рапорту можно получить отпуск в связи с беременностью и родами. В таком отпуске дается 126 дней – 70 до родов и 56 после. Отпуск можно продлить еще на 14 дней, если родилось 2 детей или больше. Все выплаты сохраняются.

По данным ведомства, всего в приложении Армия+ авторизовалось 590 000 военных. Подано 130 000 рапортов, которые имеют юридическую силу бумажных. А 43 000 из них уже полностью согласованы или отклонены с указанием четкой причины. Самые популярные – на годовой отпуск, на смену места службы и на оздоровительные.

Скачать новую версию "Армия+" можно в Play Market и App Store.