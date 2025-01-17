"Це наш важіль впливу": топдипломатка ЄС проти відмови від санкцій проти РФ
Висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що не бачить підстав для скасування санкцій проти Росії.
Джерело: "Європейська правда", Кая Каллас в інтервʼю AFP
Деталі: Каллас наголосила, що ЄС потрібні санкції, оскільки "це наш важіль впливу, і було б дуже дивно від нього відмовитися".
"Нічого не змінилося. (Владімір. –ред.) Путін не змінив своїх цілей, і на полі бою нічого не змінилося. Тому немає жодних підстав для скасування санкцій", – додала топдипломатка ЄС.
Вона пояснила, що в разі передчасного зняття санкції "ми опинимося в набагато слабшій позиції".
"Я також не думаю, що в інтересах Сполучених Штатів зараз відмовитися від санкцій", – зауважила Каллас.
Раніше в пʼятницю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що проти продовження санкцій ЄС до обговорення цього питання з командою майбутнього президента США Дональда Трампа.
Цього тижня стало відомо, що Євросоюз планує нові санкції проти РФ, уникнувши вето Угорщини і Словаччини.
Крім того, в ЄС розробляють додаткові заходи, включно з використанням закону 81-річної давнини із залученням бельгійського короля, щоб захистити санкції проти Росії після того, як Угорщина погрожувала накласти вето на їхнє продовження.