Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 155 бойових зіткнень

Від початку доби 17 січня на фронті відбулося 155 бойових зіткнень, з них 64 – на Покровському.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 17 січня

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Сили оборони успішно відбили спробу противника просунутися вперед.

На Куп’янському напрямку ворог проводив сім наступальних дій біля Голубівки, Степової Новоселівки та Кругляківки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

За підтримки авіації на Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Копанок, Твердохлібового, Макіївки та Тернів. Дотепер тривають три боєзіткнення.

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На Сіверському напрямку ворог атакував в напрямку Білогорівки, успіху не мав.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував в районах Часового Яру та в напрямку Ступочок та Білої Гори, 24 спроби росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій не мали успіху, триває два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 18 боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 64 рази атакував у районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променю, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили одну атаку загарбників в районі Великої Новосілки.

Два рази противник марно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

На Курщині Сили оборони відбили дев’ять штурмових дій російських загарбників, до цього часу тривають три боєзіткнення.