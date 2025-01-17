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Генштаб: На фронте с начала суток произошло 155 боевых столкновений

Татьяна ОлейникПятница, 17 января 2025, 23:30
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 155 боевых столкновений
Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

С начала суток 17 января на фронте произошло 155 боевых столкновений, из них 64 – на Покровском.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 17 января

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар с использованием двух ракет. Кроме этого, привлекли для поражения 694 дроны-камикадзе и осуществили более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Силы обороны успешно отбили попытку противника продвинуться вперед.

На Купянском направлении враг проводил семь наступательных действий у Голубовки, Степной Новоселовки и Кругляковки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

При поддержке авиации на Лиманском направлении российские захватчики 13 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Копанок, Твердохлебового, Макеевки и Тернов. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

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На Северском направлении враг атаковал в направлении Белогоровки, успеха не имел.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы, 24 попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций не имели успеха, продолжается два боестолкновения.

На Торецком направлении сегодня произошло 18 боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений у Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 64 раза атаковал в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Звериного, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаклов и Янтарного.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили одну атаку захватчиков в районе Большой Новоселки.

Два раза противник напрасно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

На Курщине Силы обороны отбили девять штурмовых действий российских захватчиков, до сих пор продолжаются три боестолкновения.

Генштабвойнабоевые действия
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