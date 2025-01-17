Генштаб: На фронте с начала суток произошло 155 боевых столкновений

С начала суток 17 января на фронте произошло 155 боевых столкновений, из них 64 – на Покровском.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 17 января

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар с использованием двух ракет. Кроме этого, привлекли для поражения 694 дроны-камикадзе и осуществили более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Силы обороны успешно отбили попытку противника продвинуться вперед.

На Купянском направлении враг проводил семь наступательных действий у Голубовки, Степной Новоселовки и Кругляковки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

При поддержке авиации на Лиманском направлении российские захватчики 13 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Копанок, Твердохлебового, Макеевки и Тернов. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

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На Северском направлении враг атаковал в направлении Белогоровки, успеха не имел.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы, 24 попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций не имели успеха, продолжается два боестолкновения.

На Торецком направлении сегодня произошло 18 боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений у Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 64 раза атаковал в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Звериного, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаклов и Янтарного.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили одну атаку захватчиков в районе Большой Новоселки.

Два раза противник напрасно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

На Курщине Силы обороны отбили девять штурмовых действий российских захватчиков, до сих пор продолжаются три боестолкновения.